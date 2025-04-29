https://ria.ru/20250429/peskov-2014004143.html

Песков: Россия рассчитывает на мирное урегулирование конфликта

Песков: Россия рассчитывает на мирное урегулирование конфликта - РИА Новости, 29.04.2025

Песков: Россия рассчитывает на мирное урегулирование конфликта

Россия ориентируется на вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:19:00+03:00

2025-04-29T11:19:00+03:00

2025-04-29T11:43:00+03:00

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дмитрий песков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия ориентируется на вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в интервью изданию Paris Match президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию якобы будет усилено в ближайшие восемь-десять дней. Как заявил сам президент, он полагает, что убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций против РФ.Как отметил Песков, комментируя слова Макрона, такие заявления о необходимости усиления давления лишний раз подтверждают, что в европейских столицах по-прежнему больше предпочитают ориентироваться на продолжение войны."Мы же все-таки ориентируемся на продолжающиеся усилия по выводу процесса в русло мирного урегулирования", - подчеркнул представитель Кремля.

https://ria.ru/20250324/ukraina-1999920018.html

https://ria.ru/20250428/peskov-2013911595.html

россия

франция

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россия, в мире, франция, украина, дмитрий песков, эммануэль макрон