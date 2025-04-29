https://ria.ru/20250429/peskov-2014003057.html
В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о прекращении огня
В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о прекращении огня - РИА Новости, 29.04.2025
В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о прекращении огня
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении Владимира Зеленского остановить огонь на 30 дней, отметил, что без урегулирования всех... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:15:00+03:00
2025-04-29T11:15:00+03:00
2025-04-29T11:19:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении Владимира Зеленского остановить огонь на 30 дней, отметил, что без урегулирования всех нюансов это невозможно."Мы видели, но если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент (РФ) Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Об этом говорил президент Путин, нужно каждый раз вспоминать эти слова", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250429/miroshnik-2013999071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий песков, владимир зеленский
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский
В Кремле прокомментировали предложение Зеленского о прекращении огня
Песков: остановить огонь на 30 дней без урегулирования нюансов невозможно