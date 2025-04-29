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Песков высказался о легитимности Зеленского на посту президента
Песков высказался о легитимности Зеленского на посту президента - РИА Новости, 29.04.2025
Песков высказался о легитимности Зеленского на посту президента
Интересы выхода на мирные переговоры первичны, хотя вопросы юридического характера, связанные с легитимностью Владимира Зеленского, действительно есть, заявил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:13:00+03:00
2025-04-29T11:13:00+03:00
2025-04-29T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Интересы выхода на мирные переговоры первичны, хотя вопросы юридического характера, связанные с легитимностью Владимира Зеленского, действительно есть, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер", — сказал Песков, говоря о готовности России к переговорам с Украиной.
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Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Украина, В мире
Песков высказался о легитимности Зеленского на посту президента
Песков: выход на мирные переговоры стоит выше легитимности Зеленского