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Песков высказался о легитимности Зеленского на посту президента - РИА Новости, 29.04.2025
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11:13 29.04.2025 (обновлено: 15:36 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/peskov-2014002713.html
Песков высказался о легитимности Зеленского на посту президента
Песков высказался о легитимности Зеленского на посту президента - РИА Новости, 29.04.2025
Песков высказался о легитимности Зеленского на посту президента
Интересы выхода на мирные переговоры первичны, хотя вопросы юридического характера, связанные с легитимностью Владимира Зеленского, действительно есть, заявил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:13:00+03:00
2025-04-29T15:36:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Интересы выхода на мирные переговоры первичны, хотя вопросы юридического характера, связанные с легитимностью Владимира Зеленского, действительно есть, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер", — сказал Песков, говоря о готовности России к переговорам с Украиной.
https://ria.ru/20250329/medvedev-2008157521.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, украина, в мире
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Украина, В мире
Песков высказался о легитимности Зеленского на посту президента

Песков: выход на мирные переговоры стоит выше легитимности Зеленского

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Интересы выхода на мирные переговоры первичны, хотя вопросы юридического характера, связанные с легитимностью Владимира Зеленского, действительно есть, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер", — сказал Песков, говоря о готовности России к переговорам с Украиной.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Медведев опроверг заявление генсека ООН о легитимности Зеленского
29 марта, 17:42
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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