https://ria.ru/20250429/peskov-2014002713.html

Песков высказался о легитимности Зеленского на посту президента

Песков высказался о легитимности Зеленского на посту президента - РИА Новости, 29.04.2025

Песков высказался о легитимности Зеленского на посту президента

Интересы выхода на мирные переговоры первичны, хотя вопросы юридического характера, связанные с легитимностью Владимира Зеленского, действительно есть, заявил... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:13:00+03:00

2025-04-29T11:13:00+03:00

2025-04-29T15:36:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир зеленский

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Интересы выхода на мирные переговоры первичны, хотя вопросы юридического характера, связанные с легитимностью Владимира Зеленского, действительно есть, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер", — сказал Песков, говоря о готовности России к переговорам с Украиной.

https://ria.ru/20250329/medvedev-2008157521.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, украина, в мире