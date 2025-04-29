https://ria.ru/20250429/peskov-2014002057.html

Песков: Киев не ответил на предложение о прямых переговорах

Песков: Киев не ответил на предложение о прямых переговорах - РИА Новости, 29.04.2025

Песков: Киев не ответил на предложение о прямых переговорах

Ответа от киевского режима по прямым переговорам с РФ до сих пор не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:09:00+03:00

2025-04-29T11:09:00+03:00

2025-04-29T11:15:00+03:00

киев

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ответа от киевского режима по прямым переговорам с РФ до сих пор не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ответа от киевского режима мы не слышали до сих пор", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013742930.html

киев

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киев, россия, дмитрий песков