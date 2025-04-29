https://ria.ru/20250429/peremirie-2014214315.html

В Госдуме назвали заявление Зеленского о перемирии блефом

В Госдуме назвали заявление Зеленского о перемирии блефом - РИА Новости, 29.04.2025

В Госдуме назвали заявление Зеленского о перемирии блефом

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал блефом предложение Владимира Зеленского установить перемирие как минимум на 30 дней. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:38:00+03:00

2025-04-29T22:38:00+03:00

2025-04-29T22:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

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владимир зеленский

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал блефом предложение Владимира Зеленского установить перемирие как минимум на 30 дней. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия. Зеленский в ответ на предложение Москвы заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере на 30 дней. "Заявления Зеленского о перемирии – блеф. Зеленский – это человек с двойным дном, которому нужно продолжение войны, чтобы тешить свое больное самолюбие", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский игнорирует реальные предложения о мире, продолжает вести свою подковерную политическую игру, и плюет на мирные инициативы президента США Дональда Трампа. "Зеленский показал свое нежелание реализовывать реальные мирные инициативы как США, так и России, которые стараются увести Украину от кровавого сценария", - сказал депутат. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ все еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина.

https://ria.ru/20250428/zelenskij-2013888510.html

https://ria.ru/20250429/kreml-2014012449.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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