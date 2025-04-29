https://ria.ru/20250429/peremirie-2014100544.html
В Европе увидели важную деталь в решении Путина о перемирии
В Европе увидели важную деталь в решении Путина о перемирии - РИА Новости, 29.04.2025
В Европе увидели важную деталь в решении Путина о перемирии
Решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы свидетельствует о готовности Москвы к переговорам с Украиной,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:59:00+03:00
2025-04-29T15:59:00+03:00
2025-04-29T15:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
80-летие победы в великой отечественной войне
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы свидетельствует о готовности Москвы к переговорам с Украиной, пишет L'AntiDiplomatico."Это второй раз за десять дней, когда Москва в одностороннем порядке прекращает боевые действия, демонстрируя, что она может вести переговоры и задавать их динамику", — говорится в публикации.Издание также отметило, что этот шаг имеет большое символическое значение и может стать предвестником встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.В понедельник российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Как отметили в Кремле, ожидается, что украинская сторона последует этому примеру. В случае нарушений перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ.На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250428/rossiya-2013687508.html
https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, 80-летие победы в великой отечественной войне, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Украина
В Европе увидели важную деталь в решении Путина о перемирии
L'AntiDiplomatico: перемирие ко Дню Победы говорит о готовности РФ к переговорам