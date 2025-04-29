https://ria.ru/20250429/peremirie-2014100544.html

В Европе увидели важную деталь в решении Путина о перемирии

В Европе увидели важную деталь в решении Путина о перемирии - РИА Новости, 29.04.2025

В Европе увидели важную деталь в решении Путина о перемирии

Решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы свидетельствует о готовности Москвы к переговорам с Украиной,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:59:00+03:00

2025-04-29T15:59:00+03:00

2025-04-29T15:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы свидетельствует о готовности Москвы к переговорам с Украиной, пишет L'AntiDiplomatico."Это второй раз за десять дней, когда Москва в одностороннем порядке прекращает боевые действия, демонстрируя, что она может вести переговоры и задавать их динамику", — говорится в публикации.Издание также отметило, что этот шаг имеет большое символическое значение и может стать предвестником встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.В понедельник российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Как отметили в Кремле, ожидается, что украинская сторона последует этому примеру. В случае нарушений перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ.На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.

https://ria.ru/20250428/rossiya-2013687508.html

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