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В Европе увидели важную деталь в решении Путина о перемирии - РИА Новости, 29.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/peremirie-2014100544.html
В Европе увидели важную деталь в решении Путина о перемирии
В Европе увидели важную деталь в решении Путина о перемирии - РИА Новости, 29.04.2025
В Европе увидели важную деталь в решении Путина о перемирии
Решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы свидетельствует о готовности Москвы к переговорам с Украиной,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:59:00+03:00
2025-04-29T15:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
80-летие победы в великой отечественной войне
украина
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы свидетельствует о готовности Москвы к переговорам с Украиной, пишет L'AntiDiplomatico."Это второй раз за десять дней, когда Москва в одностороннем порядке прекращает боевые действия, демонстрируя, что она может вести переговоры и задавать их динамику", — говорится в публикации.Издание также отметило, что этот шаг имеет большое символическое значение и может стать предвестником встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.В понедельник российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Как отметили в Кремле, ожидается, что украинская сторона последует этому примеру. В случае нарушений перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ.На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250428/rossiya-2013687508.html
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в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, 80-летие победы в великой отечественной войне, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Украина
В Европе увидели важную деталь в решении Путина о перемирии

L'AntiDiplomatico: перемирие ко Дню Победы говорит о готовности РФ к переговорам

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни празднования 80-летия Победы свидетельствует о готовности Москвы к переговорам с Украиной, пишет L'AntiDiplomatico.
"Это второй раз за десять дней, когда Москва в одностороннем порядке прекращает боевые действия, демонстрируя, что она может вести переговоры и задавать их динамику", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Издание также отметило, что этот шаг имеет большое символическое значение и может стать предвестником встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.
В понедельник российский лидер объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с седьмого мая на восьмое до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Как отметили в Кремле, ожидается, что украинская сторона последует этому примеру. В случае нарушений перемирия Киевом российские войска дадут адекватный и эффективный ответ.
На прошлой неделе представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинДональд Трамп80-летие Победы в Великой Отечественной войнеУкраина
 
 
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