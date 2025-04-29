https://ria.ru/20250429/peremirie-2014088678.html

Эксперт из КНР прокомментировал объявление Россией перемирия в Дни Победы

Эксперт из КНР прокомментировал объявление Россией перемирия в Дни Победы - РИА Новости, 29.04.2025

Эксперт из КНР прокомментировал объявление Россией перемирия в Дни Победы

Объявление Россией перемирия во время празднования 80-летия Победы значительно увеличило вероятность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:34:00+03:00

2025-04-29T15:34:00+03:00

2025-04-29T15:34:00+03:00

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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Объявление Россией перемирия во время празднования 80-летия Победы значительно увеличило вероятность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом, сторонники Украины должны способствовать тому, чтобы она проявила соответствующую добрую волю, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. "Россия объявила трехдневное прекращение огня во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, что стало позитивным фактором для продвижения мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Это важный шаг на пути к началу мирных переговоров и заключению мирного соглашения с целью окончательного разрешения конфликта", - сказал Чжэн Аньгуан. По его мнению, в этом контексте обе стороны конфликта, а также все заинтересованные стороны должны проявлять больше доброй воли и создавать более благоприятные условия для начала мирных переговоров. "Благодаря проявленной Россией позитивной доброй воли…, а также активным усилиям США по содействию урегулированию конфликта, вероятность восстановления прямых переговоров между сторонами значительно возросла", - считает эксперт. При этом, по мнению эксперта, Китай может сыграть активную роль в посредничестве. Чжэн Аньгуан также отметил, что основные сторонники Украины, такие как США, Евросоюз, а также международное сообщество в целом должны содействовать тому, чтобы Украина проявила соответствующую добрую волю и подала позитивные сигналы, тем самым направив конфликт на путь мирного урегулирования.

https://ria.ru/20250428/putin-2013831229.html

https://ria.ru/20250429/italiya-2013967004.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, владимир путин