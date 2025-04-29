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Эксперт из КНР прокомментировал объявление Россией перемирия в Дни Победы - РИА Новости, 29.04.2025
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15:34 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/peremirie-2014088678.html
Эксперт из КНР прокомментировал объявление Россией перемирия в Дни Победы
Эксперт из КНР прокомментировал объявление Россией перемирия в Дни Победы - РИА Новости, 29.04.2025
Эксперт из КНР прокомментировал объявление Россией перемирия в Дни Победы
Объявление Россией перемирия во время празднования 80-летия Победы значительно увеличило вероятность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:34:00+03:00
2025-04-29T15:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Объявление Россией перемирия во время празднования 80-летия Победы значительно увеличило вероятность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом, сторонники Украины должны способствовать тому, чтобы она проявила соответствующую добрую волю, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. "Россия объявила трехдневное прекращение огня во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, что стало позитивным фактором для продвижения мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Это важный шаг на пути к началу мирных переговоров и заключению мирного соглашения с целью окончательного разрешения конфликта", - сказал Чжэн Аньгуан. По его мнению, в этом контексте обе стороны конфликта, а также все заинтересованные стороны должны проявлять больше доброй воли и создавать более благоприятные условия для начала мирных переговоров. "Благодаря проявленной Россией позитивной доброй воли…, а также активным усилиям США по содействию урегулированию конфликта, вероятность восстановления прямых переговоров между сторонами значительно возросла", - считает эксперт. При этом, по мнению эксперта, Китай может сыграть активную роль в посредничестве. Чжэн Аньгуан также отметил, что основные сторонники Украины, такие как США, Евросоюз, а также международное сообщество в целом должны содействовать тому, чтобы Украина проявила соответствующую добрую волю и подала позитивные сигналы, тем самым направив конфликт на путь мирного урегулирования.
https://ria.ru/20250428/putin-2013831229.html
https://ria.ru/20250429/italiya-2013967004.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин
Эксперт из КНР прокомментировал объявление Россией перемирия в Дни Победы

Чжэн Аньгуан: решение о перемирии в дни Победы увеличило вероятность переговоров

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Объявление Россией перемирия во время празднования 80-летия Победы значительно увеличило вероятность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом, сторонники Украины должны способствовать тому, чтобы она проявила соответствующую добрую волю, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.
Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль.
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"Россия объявила трехдневное прекращение огня во время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, что стало позитивным фактором для продвижения мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Это важный шаг на пути к началу мирных переговоров и заключению мирного соглашения с целью окончательного разрешения конфликта", - сказал Чжэн Аньгуан.
По его мнению, в этом контексте обе стороны конфликта, а также все заинтересованные стороны должны проявлять больше доброй воли и создавать более благоприятные условия для начала мирных переговоров.
"Благодаря проявленной Россией позитивной доброй воли…, а также активным усилиям США по содействию урегулированию конфликта, вероятность восстановления прямых переговоров между сторонами значительно возросла", - считает эксперт.
При этом, по мнению эксперта, Китай может сыграть активную роль в посредничестве.
Чжэн Аньгуан также отметил, что основные сторонники Украины, такие как США, Евросоюз, а также международное сообщество в целом должны содействовать тому, чтобы Украина проявила соответствующую добрую волю и подала позитивные сигналы, тем самым направив конфликт на путь мирного урегулирования.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир Путин
 
 
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