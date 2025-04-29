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Эксперт: Россия демонстрирует готовность к переговорам, объявляя перемирие - РИА Новости, 29.04.2025
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12:39 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/peremirie-2014029046.html
Эксперт: Россия демонстрирует готовность к переговорам, объявляя перемирие
Эксперт: Россия демонстрирует готовность к переговорам, объявляя перемирие - РИА Новости, 29.04.2025
Эксперт: Россия демонстрирует готовность к переговорам, объявляя перемирие
Объявлением в одностороннем порядке перемирия в зоне СВО Россия показывает мировому сообществу свою договороспособность и готовность к переговорам по... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:39:00+03:00
2025-04-29T12:39:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
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МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Объявлением в одностороннем порядке перемирия в зоне СВО Россия показывает мировому сообществу свою договороспособность и готовность к переговорам по урегулированию конфликта, заявила РИА Новости аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. "Россия, конечно, демонстрирует уже во второй раз (ранее РФ объявляла в одностороннем порядке пасхальное перемирие – ред.) не только добрую волю, но и договороспособность и готовность начать переговорный процесс", - сказала Лазоркина. При этом она подчеркнула, что этот переговорный процесс касается не только Украины. "Я бы сказала даже, в меньшей степени Украины. А в целом Россия предлагает вновь вернуться к большому переговорному процессу. Специальная военная операция начиналась не 24 февраля 2022 года, она начиналась в декабре 2021 года огромным масштабным дипломатическим треком. Россия предложила Западу темы, вопросы, проблемы, которые необходимо обсудить. И запрос на них, очевидно, был", - сказала аналитик. Она добавила, что "это была не выдумка России, а запрос всех стран". "И нужно было начать эту тему, нужно было начать переговоры, и тогда можно было бы все предотвратить и не доводить до такого состояния ситуацию, как мы видим сегодня в нашем регионе", - продолжила Лазоркина. "Что касается отношения Киева к предложениям России, то я бы сказала, что в нашей истории, и Беларуси, и России, и вообще постсоветского пространства, есть такие даты, которые являются для нас священными. И поэтому отмечать мы их будем так, как считаем нужным, так, как нужно нам. И то, что Владимир Владимирович (Путин, президент России – ред.) сегодня предложил в одностороннем порядке перемирие, мне кажется, свидетельствует именно об этом", - сказала аналитик. Она предположила, что российский президент, возможно, еще хотел, чтобы на Украине "те здравые силы, которые считают 9 мая Днем Победы, тоже имели возможность спокойно вспомнить о нем и задуматься". "Наверное, даже - физически это невозможно, но мысленно - присоединиться к тем, кто будет на параде победы 9 мая в Москве", - заключила Лазоркина.
https://ria.ru/20250429/miroshnik-2013999071.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин
Эксперт: Россия демонстрирует готовность к переговорам, объявляя перемирие

Лазоркина: перемирие в зоне СВО показывает готовность России к переговорам

© AP Photo / Darko VojinovicМужчина с российским флагом
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Мужчина с российским флагом. Архивное фото
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МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Объявлением в одностороннем порядке перемирия в зоне СВО Россия показывает мировому сообществу свою договороспособность и готовность к переговорам по урегулированию конфликта, заявила РИА Новости аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.
Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль.
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"Россия, конечно, демонстрирует уже во второй раз (ранее РФ объявляла в одностороннем порядке пасхальное перемирие – ред.) не только добрую волю, но и договороспособность и готовность начать переговорный процесс", - сказала Лазоркина.
При этом она подчеркнула, что этот переговорный процесс касается не только Украины. "Я бы сказала даже, в меньшей степени Украины. А в целом Россия предлагает вновь вернуться к большому переговорному процессу. Специальная военная операция начиналась не 24 февраля 2022 года, она начиналась в декабре 2021 года огромным масштабным дипломатическим треком. Россия предложила Западу темы, вопросы, проблемы, которые необходимо обсудить. И запрос на них, очевидно, был", - сказала аналитик.
Она добавила, что "это была не выдумка России, а запрос всех стран". "И нужно было начать эту тему, нужно было начать переговоры, и тогда можно было бы все предотвратить и не доводить до такого состояния ситуацию, как мы видим сегодня в нашем регионе", - продолжила Лазоркина. "Что касается отношения Киева к предложениям России, то я бы сказала, что в нашей истории, и Беларуси, и России, и вообще постсоветского пространства, есть такие даты, которые являются для нас священными. И поэтому отмечать мы их будем так, как считаем нужным, так, как нужно нам. И то, что Владимир Владимирович (Путин, президент России – ред.) сегодня предложил в одностороннем порядке перемирие, мне кажется, свидетельствует именно об этом", - сказала аналитик.
Она предположила, что российский президент, возможно, еще хотел, чтобы на Украине "те здравые силы, которые считают 9 мая Днем Победы, тоже имели возможность спокойно вспомнить о нем и задуматься". "Наверное, даже - физически это невозможно, но мысленно - присоединиться к тем, кто будет на параде победы 9 мая в Москве", - заключила Лазоркина.
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