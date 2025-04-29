https://ria.ru/20250429/peremirie-2014003210.html
Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков
Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков - РИА Новости, 29.04.2025
Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков
У Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:17:00+03:00
2025-04-29T11:17:00+03:00
2025-04-29T12:22:00+03:00
россия
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. У Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил, что на празднование Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы <…> не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет", — сказал он.По мнению Пескова, со стороны Киева это более чем манипуляция.Что касается предложения Владимира Зеленского остановить огонь на 30 дней, то это невозможно без учета всех нюансов, отметил пресс-секретарь."Если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Об этом говорил президент Путин, нужно каждый раз вспоминать эти слова", — отметил Песков.Нет ответа от киевского режима и по прямым переговорам, добавил он.При этом, по словам Пескова, Россия ориентируется на вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования. И хотя остаются вопросы юридического характера, связанные с легитимностью Зеленского, интересы выхода на мирный процесс превыше всего."Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер", — заключил представитель Кремля.Накануне Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.
https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html
https://ria.ru/20250428/peskov-2013929719.html
https://ria.ru/20250428/rossiya-2013687508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киев, дмитрий песков
Россия, Киев, Дмитрий Песков
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. У Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил, что на празднование Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы <…> не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет", — сказал он.
По мнению Пескова, со стороны Киева это более чем манипуляция.
Что касается предложения Владимира Зеленского остановить огонь на 30 дней, то это невозможно без учета всех нюансов, отметил пресс-секретарь.
«
"Если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Об этом говорил президент Путин, нужно каждый раз вспоминать эти слова", — отметил Песков.
Нет ответа от киевского режима и по прямым переговорам, добавил он.
При этом, по словам Пескова, Россия ориентируется на вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования. И хотя остаются вопросы юридического характера, связанные с легитимностью Зеленского, интересы выхода на мирный процесс превыше всего.
"Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер", — заключил представитель Кремля.
Накануне Путин
объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ
нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области
. Российские военные отразили эти нападения.