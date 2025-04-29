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Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков - РИА Новости, 29.04.2025
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11:17 29.04.2025 (обновлено: 12:22 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/peremirie-2014003210.html
Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков
Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков - РИА Новости, 29.04.2025
Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков
У Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:17:00+03:00
2025-04-29T12:22:00+03:00
россия
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. У Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил, что на празднование Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы &lt;…&gt; не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет", — сказал он.По мнению Пескова, со стороны Киева это более чем манипуляция.Что касается предложения Владимира Зеленского остановить огонь на 30 дней, то это невозможно без учета всех нюансов, отметил пресс-секретарь.&quot;Если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Об этом говорил президент Путин, нужно каждый раз вспоминать эти слова&quot;, — отметил Песков.Нет ответа от киевского режима и по прямым переговорам, добавил он.При этом, по словам Пескова, Россия ориентируется на вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования. И хотя остаются вопросы юридического характера, связанные с легитимностью Зеленского, интересы выхода на мирный процесс превыше всего."Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер", — заключил представитель Кремля.Накануне Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.
https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html
https://ria.ru/20250428/peskov-2013929719.html
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россия, киев, дмитрий песков
Россия, Киев, Дмитрий Песков

Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков

© Getty Images / NurPhoto/Dominika ZarzyckaПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Getty Images / NurPhoto/Dominika Zarzycka
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. У Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил, что на празднование Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы <…> не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет", — сказал он.
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По мнению Пескова, со стороны Киева это более чем манипуляция.
Что касается предложения Владимира Зеленского остановить огонь на 30 дней, то это невозможно без учета всех нюансов, отметил пресс-секретарь.
«

"Если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Об этом говорил президент Путин, нужно каждый раз вспоминать эти слова", — отметил Песков.

Нет ответа от киевского режима и по прямым переговорам, добавил он.
При этом, по словам Пескова, Россия ориентируется на вывод украинского конфликта в русло мирного урегулирования. И хотя остаются вопросы юридического характера, связанные с легитимностью Зеленского, интересы выхода на мирный процесс превыше всего.
"Первично начать этот переговорный процесс, все остальное уже носит вторичный характер", — заключил представитель Кремля.
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Накануне Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Это не первая подобная инициатива со стороны российского лидера. Накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов: с 18:00 мск 19 апреля и до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, все группировки российских войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. При этом ВСУ нарушили перемирие 4,9 тысячи раз. Помимо артиллерийских обстрелов и ударов дронами, они предприняли шесть попыток атак в ДНР и Курской области. Российские военные отразили эти нападения.
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