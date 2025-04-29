https://ria.ru/20250429/peremirie-2014002462.html
Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков
Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков - РИА Новости, 29.04.2025
Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков
У Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:11:00+03:00
2025-04-29T11:11:00+03:00
2025-04-29T11:24:00+03:00
киев
владимир путин
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. У Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль."Президент (РФ) Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил, что на празднование Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы тоже не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250429/miroshnik-2013999071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, владимир путин, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
Киев, Владимир Путин, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков
Песков: Киев не отреагировал на предложение о перемирии в дни 80-летия Победы