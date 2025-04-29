https://ria.ru/20250429/peremirie-2014002462.html

Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков

Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков - РИА Новости, 29.04.2025

Киев не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков

У Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:11:00+03:00

2025-04-29T11:11:00+03:00

2025-04-29T11:24:00+03:00

киев

владимир путин

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. У Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия по решению Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль."Президент (РФ) Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил, что на празднование Победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы тоже не услышали до сих пор. Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250429/miroshnik-2013999071.html

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, владимир путин, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне