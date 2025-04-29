https://ria.ru/20250429/peremirie-2013986708.html

Японский депутат призвал Украину принять предложение России о перемирии

Японский депутат призвал Украину принять предложение России о перемирии - РИА Новости, 29.04.2025

Японский депутат призвал Украину принять предложение России о перемирии

Украина не может сама воевать, поэтому ей надо "послушно принять" предложение России о перемирии и предложение президента США Дональда Трампа о Крыме, четырех... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:56:00+03:00

2025-04-29T09:56:00+03:00

2025-04-29T11:50:00+03:00

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владимир путин

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нато

парламент японии

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ТОКИО, 29 апр - РИА Новости. Украина не может сама воевать, поэтому ей надо "послушно принять" предложение России о перемирии и предложение президента США Дональда Трампа о Крыме, четырех областях и невступлении в НАТО, заявил в беседе с РИА Новости депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. "С 8 мая на три дня Путин объявил перемирие в честь 80-летия Победы в войне над Германией, (9 мая - ред.) это крайне важный день для России, и в это время объявление перемирия на три дня означает, что Россия сделала большой шаг в сторону прекращения войны на Украине. Украина, которая не может сражаться своими силами, выдвигает разные условия, но так переговоры не получатся: как и в случае с более ранним (Пасхальным - ред.) перемирием на 30 часов, раз это предлагает Путин, Украина должна была бы позитивно отнестись и сменить курс на полное прекращение огня.", - сказал агентству депутат. Судзуки также назвал эгоистичным предложение Владимира Зеленского о полном прекращении огня на 30 дней без предварительных условий. "Я считаю, что предложение Зеленского (о полном прекращении огня на 30 дней без предварительных условий - ред.) - это его эгоистическое решение. Вместо перемирия на 30 дней лучше бы сделал, как говорит Путин, или как говорит Трамп. Перемирие по состоянию на сейчас - это правильно, а Украина отказывается от этого, получается", - подчеркнул Судзуки. Политик считает, что предложенное Россией перемирие учитывает и предложения, сделанные Украине ранее Трампом. "Я считаю, что Путин в достаточной степени учел предложения Трампа и предложил перемирие на 30 часов, а потом на три дня. Украина должна послушно принять предложение Трампа о Крыме, о четырех восточных областях. Это самое лучшее: если бы она просто приняла это предложение Трампа, как оно есть, и про невступление в НАТО тоже. Если бы она так сделала, все бы закончилось, но Украина вместо этого отказывается, но Украина сама не может воевать. Вот и должна подчиниться предложению Трампа и прежде всего сложить оружие", - сказал Судзуки. Депутат отметил, что Россия хочет прекращения боевых действий, а Украина рассчитывает за счет перемирия получить еще больше помощи от Запада. "Путин хочет прекращения огня, но Украина рассчитывает за это время (перемирия - ред.) получить еще большую поддержку НАТО, США и продумывает следующие шаги, а надо не это делать - надо прежде всего сложить оружие. Это самое главное: прежде всего надо принять предложение США и Трампа и начать переговоры о мире", - подчеркнул политик.

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013944838.html

https://ria.ru/20250429/italiya-2013967004.html

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013847073.html

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Варвара Скокшина

украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, мунэо судзуки, нато, парламент японии, в мире