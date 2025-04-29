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СМИ сообщили, когда пройдут переговоры США и Украины по соглашению о недрах - РИА Новости, 29.04.2025
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17:04 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/peregovory-2014130554.html
СМИ сообщили, когда пройдут переговоры США и Украины по соглашению о недрах
СМИ сообщили, когда пройдут переговоры США и Украины по соглашению о недрах - РИА Новости, 29.04.2025
СМИ сообщили, когда пройдут переговоры США и Украины по соглашению о недрах
Переговоры представителей США и Украины по соглашению о полезных ископаемых пройдут во вторник, документ могут скоро подписать, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:04:00+03:00
2025-04-29T17:04:00+03:00
сша
украина
владимир зеленский
алексей гончаренко
денис шмыгаль
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Переговоры представителей США и Украины по соглашению о полезных ископаемых пройдут во вторник, документ могут скоро подписать, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в офисе Зеленского. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* ранее во вторник сообщил, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров по соглашению об ископаемых. "Украина и США сегодня обсудят соглашение о редкоземельных металлах и полезных ископаемых на уровне правительств и технических команд. Скоро его могут подписать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. При этом, по данным источника, конкретной даты подписания соглашения все еще нет. "Уладить осталось, в частности, технические детали, а в целом сделка почти готова", - приводит телеканал слова источника. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250422/deputat-2012675845.html
https://ria.ru/20250428/soglashenie-2013821860.html
https://ria.ru/20250418/ukraina-2011985822.html
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сша, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, денис шмыгаль, верховная рада украины, в мире
США, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, В мире
СМИ сообщили, когда пройдут переговоры США и Украины по соглашению о недрах

Переговоры США и Украины по ископаемым пройдут во вторник

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Переговоры представителей США и Украины по соглашению о полезных ископаемых пройдут во вторник, документ могут скоро подписать, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в офисе Зеленского.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* ранее во вторник сообщил, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров по соглашению об ископаемых.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Депутат Рады: ископаемые не являются собственностью украинского народа
22 апреля, 10:44
«
"Украина и США сегодня обсудят соглашение о редкоземельных металлах и полезных ископаемых на уровне правительств и технических команд. Скоро его могут подписать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
При этом, по данным источника, конкретной даты подписания соглашения все еще нет. "Уладить осталось, в частности, технические детали, а в целом сделка почти готова", - приводит телеканал слова источника.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
США и Украина могут на этой неделе подписать соглашение о недрах, пишут FT
28 апреля, 13:54
Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Раде раскрыли подробности подписания соглашения об ископаемых
18 апреля, 10:29
 
СШАУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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