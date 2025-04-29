https://ria.ru/20250429/peregovory-2014130554.html

СМИ сообщили, когда пройдут переговоры США и Украины по соглашению о недрах

СМИ сообщили, когда пройдут переговоры США и Украины по соглашению о недрах - РИА Новости, 29.04.2025

СМИ сообщили, когда пройдут переговоры США и Украины по соглашению о недрах

Переговоры представителей США и Украины по соглашению о полезных ископаемых пройдут во вторник, документ могут скоро подписать, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:04:00+03:00

2025-04-29T17:04:00+03:00

2025-04-29T17:04:00+03:00

сша

украина

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алексей гончаренко

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верховная рада украины

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Переговоры представителей США и Украины по соглашению о полезных ископаемых пройдут во вторник, документ могут скоро подписать, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в офисе Зеленского. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* ранее во вторник сообщил, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров по соглашению об ископаемых. "Украина и США сегодня обсудят соглашение о редкоземельных металлах и полезных ископаемых на уровне правительств и технических команд. Скоро его могут подписать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. При этом, по данным источника, конкретной даты подписания соглашения все еще нет. "Уладить осталось, в частности, технические детали, а в целом сделка почти готова", - приводит телеканал слова источника. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250422/deputat-2012675845.html

https://ria.ru/20250428/soglashenie-2013821860.html

https://ria.ru/20250418/ukraina-2011985822.html

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сша, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, денис шмыгаль, верховная рада украины, в мире