СМИ сообщили, когда пройдут переговоры США и Украины по соглашению о недрах
Переговоры США и Украины по ископаемым пройдут во вторник
© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Переговоры представителей США и Украины по соглашению о полезных ископаемых пройдут во вторник, документ могут скоро подписать, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в офисе Зеленского.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* ранее во вторник сообщил, что первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко на этой неделе планирует отправиться в Вашингтон для продолжения переговоров по соглашению об ископаемых.
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"Украина и США сегодня обсудят соглашение о редкоземельных металлах и полезных ископаемых на уровне правительств и технических команд. Скоро его могут подписать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
При этом, по данным источника, конкретной даты подписания соглашения все еще нет. "Уладить осталось, в частности, технические детали, а в целом сделка почти готова", - приводит телеканал слова источника.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
Украинский премьер Денис Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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