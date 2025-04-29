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"Не стремятся". В США сделали мрачное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 29.04.2025
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13:43 29.04.2025 (обновлено: 14:03 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/peregovory-2014047978.html
"Не стремятся". В США сделали мрачное заявление о переговорах с Россией
"Не стремятся". В США сделали мрачное заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 29.04.2025
"Не стремятся". В США сделали мрачное заявление о переговорах с Россией
Уход президента США Дональда Трампа из мирного процесса по Украине будет хорошей новостью для России, пишет The National Interest. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:43:00+03:00
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в мире
украина
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Уход президента США Дональда Трампа из мирного процесса по Украине будет хорошей новостью для России, пишет The National Interest."Не исключено, что известный своей меркантильностью во всем Трамп пришел к выводу, что для Америки плюсов нет. Возможно, США больше не стремятся к миру на Украине, потому что не хотят там своего присутствия. Это может быть хорошей новостью для Кремля", — говорится в материале.Трамп 18 апреля пригрозил выйти из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. Он уточнил, что Вашингтон не определяет конкретное число дней для достижения ясности в сделке по этому вопросу, но хочет договориться быстро.Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, сообщала, что европейские и украинские чиновники боятся, что американский лидер близок к выходу из процесса по достижению урегулирования ситуации на Украине, опасаются, что это может случиться уже на этой неделе.
https://ria.ru/20250429/vvs-2014035442.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
"Не стремятся". В США сделали мрачное заявление о переговорах с Россией

NI: уход Трампа из мирного процесса по Украине будет хорошей новостью для России

© AP Photo / Evelyn HocksteinРоссийско-американские переговоры в Эр-Рияде
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Уход президента США Дональда Трампа из мирного процесса по Украине будет хорошей новостью для России, пишет The National Interest.
«
"Не исключено, что известный своей меркантильностью во всем Трамп пришел к выводу, что для Америки плюсов нет. Возможно, США больше не стремятся к миру на Украине, потому что не хотят там своего присутствия. Это может быть хорошей новостью для Кремля", — говорится в материале.
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Трамп 18 апреля пригрозил выйти из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать. Он уточнил, что Вашингтон не определяет конкретное число дней для достижения ясности в сделке по этому вопросу, но хочет договориться быстро.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, сообщала, что европейские и украинские чиновники боятся, что американский лидер близок к выходу из процесса по достижению урегулирования ситуации на Украине, опасаются, что это может случиться уже на этой неделе.
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