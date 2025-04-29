https://ria.ru/20250429/pensii-2014219989.html

Минтруд предложил разрешить бойцам ЧВК получать две пенсии

Минтруд предложил разрешить бойцам ЧВК получать две пенсии - РИА Новости, 29.04.2025

Минтруд предложил разрешить бойцам ЧВК получать две пенсии

Минтруд РФ предложил предоставить россиянам, заключившим контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ, право на одновременное получение пенсии... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T23:23:00+03:00

2025-04-29T23:23:00+03:00

2025-04-29T23:23:00+03:00

россия

пенсии

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минтруд РФ предложил предоставить россиянам, заключившим контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ, право на одновременное получение пенсии по инвалидности вследствие военной травмы и страховой пенсии по старости, что приравняет их к другим участникам СВО в части пенсионного обеспечения, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтрудом подготовлен законопроект, который предусматривает предоставление участникам частных военных компаний права на одновременное получение двух пенсий, в том числе пенсии по инвалидности вследствие военной травмы. В результате в части пенсионного обеспечения они будут приравнены к другим участникам СВО, а также ополченцам Донбасса", - говорится в сообщении. В ведомстве объяснили, что участники содействующих ВС России организаций, которые стали инвалидами вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных на специальной военной операции, имеют право на назначение пенсии по инвалидности в общем порядке. Другие участники СВО в случае получения инвалидности имеют право на две пенсии – по инвалидности вследствие военной травмы и страховой пенсии по старости (или пенсии за выслугу лет). "Инвалидностью вследствие военной травмы считается инвалидность, наступившая вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20250228/putin-2002353990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, пенсии