https://ria.ru/20250429/pensii-2014219989.html
Минтруд предложил разрешить бойцам ЧВК получать две пенсии
Минтруд предложил разрешить бойцам ЧВК получать две пенсии - РИА Новости, 29.04.2025
Минтруд предложил разрешить бойцам ЧВК получать две пенсии
Минтруд РФ предложил предоставить россиянам, заключившим контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ, право на одновременное получение пенсии... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T23:23:00+03:00
2025-04-29T23:23:00+03:00
2025-04-29T23:23:00+03:00
россия
пенсии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20efc04ff5a746dce35a9b128c301697.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минтруд РФ предложил предоставить россиянам, заключившим контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ, право на одновременное получение пенсии по инвалидности вследствие военной травмы и страховой пенсии по старости, что приравняет их к другим участникам СВО в части пенсионного обеспечения, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтрудом подготовлен законопроект, который предусматривает предоставление участникам частных военных компаний права на одновременное получение двух пенсий, в том числе пенсии по инвалидности вследствие военной травмы. В результате в части пенсионного обеспечения они будут приравнены к другим участникам СВО, а также ополченцам Донбасса", - говорится в сообщении. В ведомстве объяснили, что участники содействующих ВС России организаций, которые стали инвалидами вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных на специальной военной операции, имеют право на назначение пенсии по инвалидности в общем порядке. Другие участники СВО в случае получения инвалидности имеют право на две пенсии – по инвалидности вследствие военной травмы и страховой пенсии по старости (или пенсии за выслугу лет). "Инвалидностью вследствие военной травмы считается инвалидность, наступившая вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20250228/putin-2002353990.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923592845_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_544f4f4777c174d7a2337134081685f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пенсии
Минтруд предложил разрешить бойцам ЧВК получать две пенсии
Минтруд предложил дать участникам содействующих ВС организаций право на 2 пенсии
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
Минтруд РФ предложил
предоставить россиянам, заключившим контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ, право на одновременное получение пенсии по инвалидности вследствие военной травмы и страховой пенсии по старости, что приравняет их к другим участникам СВО в части пенсионного обеспечения, сообщили в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
«
"Минтрудом подготовлен законопроект, который предусматривает предоставление участникам частных военных компаний права на одновременное получение двух пенсий, в том числе пенсии по инвалидности вследствие военной травмы. В результате в части пенсионного обеспечения они будут приравнены к другим участникам СВО, а также ополченцам Донбасса", - говорится в сообщении.
В ведомстве объяснили, что участники содействующих ВС России организаций, которые стали инвалидами вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных на специальной военной операции, имеют право на назначение пенсии по инвалидности в общем порядке. Другие участники СВО в случае получения инвалидности имеют право на две пенсии – по инвалидности вследствие военной травмы и страховой пенсии по старости (или пенсии за выслугу лет).
"Инвалидностью вследствие военной травмы считается инвалидность, наступившая вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины", - добавили в сообщении.