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Суд признал бренд печенья "Юбилейное" общеизвестным - РИА Новости, 29.04.2025
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03:01 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/pechene-2013958527.html
Суд признал бренд печенья "Юбилейное" общеизвестным
Суд признал бренд печенья "Юбилейное" общеизвестным - РИА Новости, 29.04.2025
Суд признал бренд печенья "Юбилейное" общеизвестным
Суд по интеллектуальным правам признал общеизвестным бренд печенья "Юбилейное", которое выпускается в России с 1913 года, сказано в решении суда, с которым... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T03:01:00+03:00
2025-04-29T03:01:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
mondelez international
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам признал общеизвестным бренд печенья "Юбилейное", которое выпускается в России с 1913 года, сказано в решении суда, с которым ознакомилось РИА Новости. Как указано в материалах дела, спор нынешнего правообладателя прав на печение компании "Мон'дэлис Русь" (входит в группу компаний Mondelez International) с Роспатентом начался еще в 2023 году. Но ведомство отказало в признании бренда общеизвестным в России, указав, что это печенье ассоциируется прежде всего с фабрикой "Большевик". В итоге компания пошла в суд и выиграла. Суд изучил многочисленные документы о переходе праве собственности, протоколы собраний акционеров, финансовые отчеты, а также книги "История бренда "Юбилейное" и "К 100-летию бренда Юбилейного". Суд посчитал, что факт широкой известности печенья никто не оспаривает, "Большевик" относится к холдингу "Мон'дэлис Русь", а в самом холдинге функционал по продвижению продукции может быть по экономическим причинам делегирован обществу, не являющемуся производителем товара или держателем объектов интеллектуальной собственности, что соответствует экономической логике. Общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя или заявителя, отметил суд. "Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести товарный знак в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков в отношении товаров класса "печенье" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков", - говорится в решении суда. В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании. Роспатент оспорил это решение, его кассационную жалобу суд рассмотрит летом.
https://ria.ru/20250125/sud-1995431700.html
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экономика, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), mondelez international
Экономика, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Mondelez International
Суд признал бренд печенья "Юбилейное" общеизвестным

Суд по интеллектуальным правам признал бренд печенья "Юбилейное" общеизвестным

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам признал общеизвестным бренд печенья "Юбилейное", которое выпускается в России с 1913 года, сказано в решении суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
Как указано в материалах дела, спор нынешнего правообладателя прав на печение компании "Мон'дэлис Русь" (входит в группу компаний Mondelez International) с Роспатентом начался еще в 2023 году. Но ведомство отказало в признании бренда общеизвестным в России, указав, что это печенье ассоциируется прежде всего с фабрикой "Большевик". В итоге компания пошла в суд и выиграла. Суд изучил многочисленные документы о переходе праве собственности, протоколы собраний акционеров, финансовые отчеты, а также книги "История бренда "Юбилейное" и "К 100-летию бренда Юбилейного".
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Суд посчитал, что факт широкой известности печенья никто не оспаривает, "Большевик" относится к холдингу "Мон'дэлис Русь", а в самом холдинге функционал по продвижению продукции может быть по экономическим причинам делегирован обществу, не являющемуся производителем товара или держателем объектов интеллектуальной собственности, что соответствует экономической логике. Общеизвестность товарного знака не означает общеизвестность конкретного производителя или заявителя, отметил суд. "Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности внести товарный знак в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков в отношении товаров класса "печенье" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков", - говорится в решении суда.
В отличие от обычного товарного знака, срок действия общеизвестного не ограничен, к нему не предъявляются требования обязательного использования, он не должен продлеваться каждые десять лет и не теряет силу при неиспользовании.
Роспатент оспорил это решение, его кассационную жалобу суд рассмотрит летом.
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