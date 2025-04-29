https://ria.ru/20250429/parad-2014157639.html

Кингисеппский машзавод восстановил Т-34 для участия в параде в Петербурге

Кингисеппский машзавод восстановил Т-34 для участия в параде в Петербурге - РИА Новости, 29.04.2025

Кингисеппский машзавод восстановил Т-34 для участия в параде в Петербурге

Военно-промышленный холдинг КМЗ (Кингисеппский машзавод) восстановил легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34 для участия в параде к 80-летию... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:57:00+03:00

2025-04-29T17:57:00+03:00

2025-04-29T17:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

виктор смирнов

т-34

день победы

общество

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг КМЗ (Кингисеппский машзавод) восстановил легендарный танк времен Великой Отечественной войны Т-34 для участия в параде к 80-летию Великой Победы в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко. "КМЗ выполнил ремонт двигателя В-2 танка Т-34. С такой просьбой к КМЗ обратились представители музея "Битва за Ленинград" имени Колобанова. Восстановление двигателя - часть подготовки легендарного танка к участию в параде к 80-летию победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге", - сказал Даниленко. Он отметил, что за долгое время без эксплуатации двигатель окончательно пришел в неисправность. Специалисты провели дефектацию, заменили весь комплект резино-технических изделий и провели итоговые испытания на стенде, отметил директор. "Для проведения полноценного ремонта специалисты КМЗ разобрали двигатель, промыли, очистили от грязи, а затем замаркировали все его детали. Каждую из них внимательно осмотрели, обмерили и оценили степень износа. Некоторые детали удалось восстановить, часть пришлось изготавливать заново. При сборке двигателя были установлены новые прокладки и уплотнители взамен пришедших в негодность от времени старых", - сказал Даниленко. Заместитель директора музея "Битва за Ленинград" Виктор Смирнов поблагодарил сотрудников холдинга за выполненную работу и проявленное творческое отношение к решению стоявших трудностей. "Сегодня мы провели успешный запуск двигателя, и сейчас танк готов к параду. На КМЗ работают настоящие профессионалы, взявшиеся за эту нестандартную задачу, от которой все отказывались, и к тому же совершенно безвозмездно", - сказал Смирнов РИА Новости. Он напомнил, что танк Т-34 стал настоящим символом победы в Великой Отечественной войне. Он имел оптимальную для своего времени конструкцию, современный двигатель и мощное вооружение, был быстр и маневренен в бою, а также прост в изготовлении, эксплуатации и ремонте. Совокупность этих качеств сделала его лучшим танком своего класса. За годы войны их было выпущено более 30 тысяч единиц, отметил замдиректора музея.

https://ria.ru/20250304/peterburg-2003034364.html

https://ria.ru/20250327/belorussija-2007641177.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виктор смирнов, т-34, день победы, общество