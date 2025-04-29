https://ria.ru/20250429/parad-2014009992.html
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей - РИА Новости, 29.04.2025
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей
Красная площадь закрыта для посетителей в связи с подготовкой к военному параду в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:47:00+03:00
2025-04-29T11:47:00+03:00
2025-04-29T11:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Красная площадь закрыта для посетителей в связи с подготовкой к военному параду в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Входы на Красную площадь во вторник утром перекрыты ограждениями, рядом находятся сотрудники правоохранительных органов. По их словам, площадь закрыта в связи с подготовкой к параду 9 мая, доступа для посетителей не будет вплоть до майских праздников.
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москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей из-за подготовки к параду 9 мая