https://ria.ru/20250429/parad-2014009992.html

Красную площадь в Москве закрыли для посетителей

Красную площадь в Москве закрыли для посетителей - РИА Новости, 29.04.2025

Красную площадь в Москве закрыли для посетителей

Красная площадь закрыта для посетителей в связи с подготовкой к военному параду в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:47:00+03:00

2025-04-29T11:47:00+03:00

2025-04-29T11:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Красная площадь закрыта для посетителей в связи с подготовкой к военному параду в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Входы на Красную площадь во вторник утром перекрыты ограждениями, рядом находятся сотрудники правоохранительных органов. По их словам, площадь закрыта в связи с подготовкой к параду 9 мая, доступа для посетителей не будет вплоть до майских праздников.

https://ria.ru/20250429/repetitsii-1943570704.html

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