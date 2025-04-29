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Красную площадь в Москве закрыли для посетителей - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:47 29.04.2025 (обновлено: 11:54 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/parad-2014009992.html
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей - РИА Новости, 29.04.2025
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей
Красная площадь закрыта для посетителей в связи с подготовкой к военному параду в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:47:00+03:00
2025-04-29T11:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Красная площадь закрыта для посетителей в связи с подготовкой к военному параду в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Входы на Красную площадь во вторник утром перекрыты ограждениями, рядом находятся сотрудники правоохранительных органов. По их словам, площадь закрыта в связи с подготовкой к параду 9 мая, доступа для посетителей не будет вплоть до майских праздников.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва
Красную площадь в Москве закрыли для посетителей

Красную площадь в Москве закрыли для посетителей из-за подготовки к параду 9 мая

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПодготовка Красной площади ко Дню Победы
Подготовка Красной площади ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Подготовка Красной площади ко Дню Победы
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Красная площадь закрыта для посетителей в связи с подготовкой к военному параду в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Входы на Красную площадь во вторник утром перекрыты ограждениями, рядом находятся сотрудники правоохранительных органов.
По их словам, площадь закрыта в связи с подготовкой к параду 9 мая, доступа для посетителей не будет вплоть до майских праздников.
Репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Репетиции парада Победы-2025: когда и где посмотреть на военную технику
Вчера, 10:52
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМосква
 
 
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