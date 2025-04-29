https://ria.ru/20250429/pakistan-2013961328.html

Пакистан ждет ответа Индии на предложение расследовать теракт в Кашмире

Пакистан ждет ответа Индии на предложение расследовать теракт в Кашмире - РИА Новости, 29.04.2025

Пакистан ждет ответа Индии на предложение расследовать теракт в Кашмире

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости призвал Нью-Дели отреагировать на предложение премьер-министра страны Шахбаза Шарифа создать... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T04:24:00+03:00

2025-04-29T04:24:00+03:00

2025-04-29T04:24:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью РИА Новости призвал Нью-Дели отреагировать на предложение премьер-министра страны Шахбаза Шарифа создать независимую комиссию для расследования теракта в Кашмире. "Я считаю, что специальная комиссия или следовательская группа должна заняться расследованием и выявить виновников трагических событий в оккупированном Индией Кашмире - событий, которые были безоговорочно осуждены Пакистаном. И пусть Индия ответит на это. Наш премьер-министр Шахбаз Шариф этим утром предложил создать следовательскую группу и найти виновников", - сказал Асиф. Политик считает, что третьи государства, такие как Россия, Китай или какие-то западные страны, могут помочь в решении кризиса между Пакистаном и Индией, создав следственную группу, которая выявит виновников недавних событий в Кашмире. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, популярном туристическим месте. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз СААРК. Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250429/pakistan-2013959082.html

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