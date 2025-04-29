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Министр обороны Пакистана оценил вероятность эскалации конфликта с Индией - РИА Новости, 29.04.2025
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03:16 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/pakistan-2013959082.html
Министр обороны Пакистана оценил вероятность эскалации конфликта с Индией
Министр обороны Пакистана оценил вероятность эскалации конфликта с Индией - РИА Новости, 29.04.2025
Министр обороны Пакистана оценил вероятность эскалации конфликта с Индией
Эскалация между Индией и Пакистаном является возможной, учитывая политическую риторику со стороны Нью-Дели на фоне недавнего теракта в Кашмире, заявил РИА... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T03:16:00+03:00
2025-04-29T03:16:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Эскалация между Индией и Пакистаном является возможной, учитывая политическую риторику со стороны Нью-Дели на фоне недавнего теракта в Кашмире, заявил РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф. "Сейчас есть вероятность роста напряженности. Индийские СМИ, политики и премьер создают возможность для очернения Пакистана или пытаются использовать недавние события для очернения государства без каких-либо доказательств или улик", - сказал Асиф. Глава оборонного ведомства отметил, что у Пакистана нет никаких намерений обострять обстановку между странами, однако, если Индия предпримет попытку атаковать, то "встретит более чем пропорциональный ответ" со стороны Пакистана, подчеркнув, что при всем этом не считает, что конфликт между двумя государствами может перерасти в более масштабную конфронтацию с использованием ядерного оружия. "Индия и Пакистан - обе ядерные державы, но я не думаю, что дело зайдет так далеко. Давайте не будем делать поспешных выводов, которые могут показаться несколько притянутыми за уши", - добавил Асиф. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, популярном туристическим месте. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз СААРК. Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250428/pakistan-2013891486.html
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в мире, пакистан, индия, кашмир
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир
Министр обороны Пакистана оценил вероятность эскалации конфликта с Индией

Глава Минобороны Асиф: эскалация конфликта Пакистана и Индии является возможной

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил Пакистана
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащие вооруженных сил Пакистана. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Эскалация между Индией и Пакистаном является возможной, учитывая политическую риторику со стороны Нью-Дели на фоне недавнего теракта в Кашмире, заявил РИА Новости министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.
"Сейчас есть вероятность роста напряженности. Индийские СМИ, политики и премьер создают возможность для очернения Пакистана или пытаются использовать недавние события для очернения государства без каких-либо доказательств или улик", - сказал Асиф.
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Глава оборонного ведомства отметил, что у Пакистана нет никаких намерений обострять обстановку между странами, однако, если Индия предпримет попытку атаковать, то "встретит более чем пропорциональный ответ" со стороны Пакистана, подчеркнув, что при всем этом не считает, что конфликт между двумя государствами может перерасти в более масштабную конфронтацию с использованием ядерного оружия.
"Индия и Пакистан - обе ядерные державы, но я не думаю, что дело зайдет так далеко. Давайте не будем делать поспешных выводов, которые могут показаться несколько притянутыми за уши", - добавил Асиф.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, популярном туристическим месте. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
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Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля.
В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз СААРК. Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Запрещенная в России террористическая организация
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