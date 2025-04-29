https://ria.ru/20250429/opasnost-2013965578.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 29.04.2025

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Желтый уровень "Воздушной опасности" отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T06:39:00+03:00

2025-04-29T06:39:00+03:00

2025-04-29T06:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Желтый уровень "Воздушной опасности" отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" по Липецкой области", - говорится в Telegram-канале ведомства. Желтый уровень "Воздушная опасность" был объявлен в области в 22.30 мск понедельника и продлился почти восемь часов.

https://ria.ru/20250429/bespilotniki-2013963592.html

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липецкая область, россия