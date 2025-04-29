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В Липецке и Липецком районе отменили опасность атаки БПЛА
В Липецке и Липецком районе отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.04.2025
В Липецке и Липецком районе отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Липецке и Липецком муниципальном образовании, желтый уровень воздушной опасности сохраняется на всей территории региона,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T00:57:00+03:00
2025-04-29T00:57:00+03:00
2025-04-29T00:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецке и Липецком муниципальном образовании, желтый уровень воздушной опасности сохраняется на всей территории региона, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области. Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал о введении желтого уровня воздушной опасности в Липецкой области. В 23.54 мск ГУ МЧС по региону объявило об опасности атаки БПЛА в Липецке и Липецком муниципальном образовании. Она продлилась 47 минут. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", с сохранением желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250429/opasnost-2013952267.html
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происшествия, липецк, липецкая область, липецкий район, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецк, Липецкая область, Липецкий район, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецке и Липецком районе отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Липецке и Липецком районе отменили опасность атаки БПЛА