https://ria.ru/20250429/opasnost-2013954571.html

В Липецке и Липецком районе отменили опасность атаки БПЛА

В Липецке и Липецком районе отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.04.2025

В Липецке и Липецком районе отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Липецке и Липецком муниципальном образовании, желтый уровень воздушной опасности сохраняется на всей территории региона,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T00:57:00+03:00

2025-04-29T00:57:00+03:00

2025-04-29T00:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

липецк

липецкая область

липецкий район

игорь артамонов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецке и Липецком муниципальном образовании, желтый уровень воздушной опасности сохраняется на всей территории региона, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области. Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщал о введении желтого уровня воздушной опасности в Липецкой области. В 23.54 мск ГУ МЧС по региону объявило об опасности атаки БПЛА в Липецке и Липецком муниципальном образовании. Она продлилась 47 минут. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", с сохранением желтого уровня "Воздушной опасности" для Липецкой области", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250429/opasnost-2013952267.html

липецк

липецкая область

липецкий район

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происшествия, липецк, липецкая область, липецкий район, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)