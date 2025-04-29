https://ria.ru/20250429/oon-2014189330.html

Генсек ООН предложил Индии и Пакистану свою помощь в деэскалации

Генсек ООН предложил Индии и Пакистану свою помощь в деэскалации - РИА Новости, 29.04.2025

Генсек ООН предложил Индии и Пакистану свою помощь в деэскалации

Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне нарастающей напряженности между Индией и Пакистаном предложил сторонам свои "добрые услуги" для деэскалации, сообщил его... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:49:00+03:00

2025-04-29T19:49:00+03:00

2025-04-29T19:51:00+03:00

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стефан дюжаррик

антониу гутерреш

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ООН, 29 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне нарастающей напряженности между Индией и Пакистаном предложил сторонам свои "добрые услуги" для деэскалации, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. По его словам, во вторник Гутерреш провел телефонные разговоры с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и индийским министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром. "Генеральный секретарь также выразил глубокую обеспокоенность ростом напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном и подчеркнул необходимость избегать конфронтации, которая может привести к трагическим последствиям. Он предложил свои добрые услуги для поддержки усилий по деэскалации", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Он также вновь осудил теракт в регионе Джамму и Кашмир, отметил Дюжаррик. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250427/konflikt-2013644900.html

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в мире, пакистан, индия, джамму, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон