В ООН призвали прекратить блокаду Израилем гумпомощи в Газе
ООН: третьи страны должны прекратить блокаду Израилем гуманитарной помощи в Газе
© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости. Третьи страны обязаны действовать, чтобы прекратить блокаду Израилем гуманитарной помощи в секторе Газа, где ситуация угрожает крахом систем жизнеобеспечения, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
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"У третьих стран есть четкие обязательства по международному праву немедленно пресекать подобные действия, и они должны действовать соответствующим образом. Они также должны разыскивать и привлекать к ответственности всех виновных в совершении преступлений по международному праву, кем бы они ни были совершены", – сказано в документе.
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Тюрк напомнил, что со 2 марта Израиль препятствует доставке продовольствия, топлива и других жизненно важных ресурсов, что привело к остановке пекарен и стремительному истощению продовольственных запасов.
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"Поскольку продолжается девятая неделя полной блокады поставок помощи, необходимой для выживания, необходимы согласованные международные усилия, чтобы не допустить выхода этой гуманитарной катастрофы на новый невиданный уровень", – отметил Тюрк.
Глава УВКПЧ ООН также отметил, что использование голода как метода войны и коллективное наказание являются военными преступлениями, требующими привлечения виновных к ответственности.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала года в анклаве было выявлено около 10 тысяч случаев острого недоедания среди детей, в том числе 1,6 тысячи случаев острого недоедания в тяжелой форме.