https://ria.ru/20250429/oon-2014172056.html

В ООН призвали прекратить блокаду Израилем гумпомощи в Газе

В ООН призвали прекратить блокаду Израилем гумпомощи в Газе - РИА Новости, 29.04.2025

В ООН призвали прекратить блокаду Израилем гумпомощи в Газе

Третьи страны обязаны действовать, чтобы прекратить блокаду Израилем гуманитарной помощи в секторе Газа, где ситуация угрожает крахом систем жизнеобеспечения,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:48:00+03:00

2025-04-29T18:48:00+03:00

2025-04-29T18:48:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости. Третьи страны обязаны действовать, чтобы прекратить блокаду Израилем гуманитарной помощи в секторе Газа, где ситуация угрожает крахом систем жизнеобеспечения, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. "У третьих стран есть четкие обязательства по международному праву немедленно пресекать подобные действия, и они должны действовать соответствующим образом. Они также должны разыскивать и привлекать к ответственности всех виновных в совершении преступлений по международному праву, кем бы они ни были совершены", – сказано в документе. Тюрк напомнил, что со 2 марта Израиль препятствует доставке продовольствия, топлива и других жизненно важных ресурсов, что привело к остановке пекарен и стремительному истощению продовольственных запасов. "Поскольку продолжается девятая неделя полной блокады поставок помощи, необходимой для выживания, необходимы согласованные международные усилия, чтобы не допустить выхода этой гуманитарной катастрофы на новый невиданный уровень", – отметил Тюрк. Глава УВКПЧ ООН также отметил, что использование голода как метода войны и коллективное наказание являются военными преступлениями, требующими привлечения виновных к ответственности. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), с начала года в анклаве было выявлено около 10 тысяч случаев острого недоедания среди детей, в том числе 1,6 тысячи случаев острого недоедания в тяжелой форме.

https://ria.ru/20250416/gaza-2011639802.html

https://ria.ru/20250429/netanyakhu-2014156725.html

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