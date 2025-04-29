https://ria.ru/20250429/oon-2014055852.html

В ООН призвали к постоянному прекращению огня на Украине

В ООН призвали к постоянному прекращению огня на Украине - РИА Новости, 29.04.2025

В ООН призвали к постоянному прекращению огня на Украине

Прекращение огня на Украине должно быть постоянными, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказала официальный представитель Управления верховного комиссара... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:13:00+03:00

2025-04-29T14:13:00+03:00

2025-04-29T14:13:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 29 апр - РИА Новости. Прекращение огня на Украине должно быть постоянными, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказала официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел в ответ на просьбу прокомментировать майское перемирие, объявленное Россией. Россия по решению президента Владимира Путина объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с ноля часов с 7 на 8 мая до ноля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил в понедельник Кремль. "Прекращение боевых действий, которое приведет к прекращению гибели и ранений мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры, было бы долгожданным шагом на пути к достижению этой цели. Любое прекращение огня должно быть постоянным", - сказала она. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва до сих пор не получила реакции от киевского режима на объявленное российской стороной перемирие, у РФ все еще нет понимания, присоединится ли к нему Украина.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014036827.html

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013944838.html

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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, оон