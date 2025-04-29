https://ria.ru/20250429/omsk-2014095465.html

Житель Омска погиб, упав с крыши, поврежденной пыльной бурей

Житель Омска погиб, упав с крыши, поврежденной пыльной бурей - РИА Новости, 29.04.2025

Житель Омска погиб, упав с крыши, поврежденной пыльной бурей

Мужчина в Омске погиб, упав с крыши торгового павильона, поврежденной во время пыльной бури, сообщили во вторник в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:49:00+03:00

2025-04-29T15:49:00+03:00

2025-04-29T17:22:00+03:00

происшествия

омск

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омская область

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ОМСК, 29 апр - РИА Новости. Мужчина в Омске погиб, упав с крыши торгового павильона, поврежденной во время пыльной бури, сообщили во вторник в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Следователи установили, что 29 апреля с крыши торгового павильона на улице Заозерная, 32/3 в Омске упал 55-летний хозяин магазина, который осматривал поврежденную кровлю киоска. Вместе с листом профнастила он упал на асфальт. "От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. На месте происшествия работают следователи, причины несчастного случая устанавливаются, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", – сообщили в пресс-службе. Прокуратура Советского округа Омска взяла на контроль выяснение обстоятельств случившегося. На место происшествия выехал и.о. прокурора Советского округа Омска Павел Умрихин. Организована доследственная проверка, ход которой прокуратура также поставила на контроль. На территории Омска ввели режим повышенной готовности в связи с пыльной бурей и сильным ветром. Непогода началась днем 29 апреля. Небо над Омском затянуло серой пылью, которая оседает на транспорте и зданиях. Также в городе наблюдаются сильные порывы ветра до 25 метров в секунду. Ветер ломает ветки и рушит деревья.

https://ria.ru/20250428/kater-2013929320.html

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происшествия, омск, россия, омская область