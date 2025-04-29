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Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.04.2025
Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 56 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T00:31:00+03:00
2025-04-29T00:31:00+03:00
2025-04-29T00:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 56 боеприпасов, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двадцать девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать восемь вооруженных атак - на горловском направлении. Одна вооруженная атака - на великоновоселковском направлении", - сообщается в Telegram-канале управления. Уточняется, что всего было выпущено 56 боеприпасов. По данным управления, в результате обстрелов были ранены два мирных жителя. В предыдущие сутки было зафиксировано 19 обстрелов.
https://ria.ru/20250428/bpla-2013949395.html
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украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 56 боеприпасов