https://ria.ru/20250429/oae-2014181979.html

Главный военный раввин России посетит межрелигиозный центр в ОАЭ

Главный военный раввин России посетит межрелигиозный центр в ОАЭ - РИА Новости, 29.04.2025

Главный военный раввин России посетит межрелигиозный центр в ОАЭ

Глава департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Аарон Гуревич сообщил РИА... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:20:00+03:00

2025-04-29T19:20:00+03:00

2025-04-29T19:20:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Аарон Гуревич сообщил РИА Новости, что принял приглашение министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) посетить межрелигиозный центр "Дом Ибрагима" в этой стране. "Во время встречи в Соборной мечети Москвы глава МВД ОАЭ, генерал-лейтенант шейх Сейф бин Заед Аль Нахайян пригласил меня с визитом в Эмираты, в том числе, посетить религиозный центр "Бейт Ибрагим" ("Дом Ибрагима") - комплекса, где расположены христианский храм, мечеть и синагога. Я принял это предложение", - рассказал он. Он отметил, что приглашение поступило во вторник по время проведения международного форума "Значение института семьи в развитии современного общества" в Соборной мечети Москвы. "Во время встречи на полях Форума я пригласил шейха Сейфа в Еврейский музей в Москве, отметив уникальность программ Центра толерантности и интерактивных образовательных технологий в области гуманистических ценностей. Глава МВД ОАЭ сказал, что сегодня крайне важно сохранить мир и добрососедство религий и народов всего мира, а Эмираты как раз выступают за тесное сотрудничество в сфере межконфессиональных отношений", – отметил Гуревич.

https://ria.ru/20250417/putin-2011860861.html

https://ria.ru/20250412/vystavka-2010740052.html

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