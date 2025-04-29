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Главный военный раввин России посетит межрелигиозный центр в ОАЭ - РИА Новости, 29.04.2025
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Религия
 
19:20 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/oae-2014181979.html
Главный военный раввин России посетит межрелигиозный центр в ОАЭ
Главный военный раввин России посетит межрелигиозный центр в ОАЭ - РИА Новости, 29.04.2025
Главный военный раввин России посетит межрелигиозный центр в ОАЭ
Глава департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Аарон Гуревич сообщил РИА... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:20:00+03:00
2025-04-29T19:20:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Аарон Гуревич сообщил РИА Новости, что принял приглашение министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) посетить межрелигиозный центр "Дом Ибрагима" в этой стране. "Во время встречи в Соборной мечети Москвы глава МВД ОАЭ, генерал-лейтенант шейх Сейф бин Заед Аль Нахайян пригласил меня с визитом в Эмираты, в том числе, посетить религиозный центр "Бейт Ибрагим" ("Дом Ибрагима") - комплекса, где расположены христианский храм, мечеть и синагога. Я принял это предложение", - рассказал он. Он отметил, что приглашение поступило во вторник по время проведения международного форума "Значение института семьи в развитии современного общества" в Соборной мечети Москвы. "Во время встречи на полях Форума я пригласил шейха Сейфа в Еврейский музей в Москве, отметив уникальность программ Центра толерантности и интерактивных образовательных технологий в области гуманистических ценностей. Глава МВД ОАЭ сказал, что сегодня крайне важно сохранить мир и добрососедство религий и народов всего мира, а Эмираты как раз выступают за тесное сотрудничество в сфере межконфессиональных отношений", – отметил Гуревич.
https://ria.ru/20250417/putin-2011860861.html
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оаэ, москва, россия, в мире, федерация еврейских общин россии
Религия, ОАЭ, Москва, Россия, В мире, Федерация еврейских общин России
Главный военный раввин России посетит межрелигиозный центр в ОАЭ

Глава ФЕОР Гуревич принял приглашение ОАЭ посетить центр "Дом Ибрагима"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРаввин Аарон Гуревич
Раввин Аарон Гуревич - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Раввин Аарон Гуревич. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава департамента Федерации еврейских общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооружёнными силами и правоохранительными органами Аарон Гуревич сообщил РИА Новости, что принял приглашение министерства внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) посетить межрелигиозный центр "Дом Ибрагима" в этой стране.
"Во время встречи в Соборной мечети Москвы глава МВД ОАЭ, генерал-лейтенант шейх Сейф бин Заед Аль Нахайян пригласил меня с визитом в Эмираты, в том числе, посетить религиозный центр "Бейт Ибрагим" ("Дом Ибрагима") - комплекса, где расположены христианский храм, мечеть и синагога. Я принял это предложение", - рассказал он.
Президент РФ Владимир Путин и главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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17 апреля, 16:31
Он отметил, что приглашение поступило во вторник по время проведения международного форума "Значение института семьи в развитии современного общества" в Соборной мечети Москвы.
"Во время встречи на полях Форума я пригласил шейха Сейфа в Еврейский музей в Москве, отметив уникальность программ Центра толерантности и интерактивных образовательных технологий в области гуманистических ценностей. Глава МВД ОАЭ сказал, что сегодня крайне важно сохранить мир и добрососедство религий и народов всего мира, а Эмираты как раз выступают за тесное сотрудничество в сфере межконфессиональных отношений", – отметил Гуревич.
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