https://ria.ru/20250429/oae-2013963471.html
В ОАЭ хотят запустить привязанный к нацвалюте стейблкоин
В ОАЭ хотят запустить привязанный к нацвалюте стейблкоин - РИА Новости, 29.04.2025
В ОАЭ хотят запустить привязанный к нацвалюте стейблкоин
Государственный холдинг Абу-Даби ADQ, коммерческий банк First Abu Dhabi Bank (FAB) и эмиратская инвестиционная компания IHC объявили о планах по запуску... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:45:00+03:00
2025-04-29T05:45:00+03:00
2025-04-29T05:45:00+03:00
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абу-даби
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ДУБАЙ, 29 апр - РИА Новости. Государственный холдинг Абу-Даби ADQ, коммерческий банк First Abu Dhabi Bank (FAB) и эмиратская инвестиционная компания IHC объявили о планах по запуску стейблкойна, привязанного к национальной валюте ОАЭ - дирхаму, сообщается в пресс-релизе ADQ. Стейблкойн будет выпускаться First Abu Dhabi Bank и полностью регулироваться Центробанком ОАЭ. "Запуск стейблкоина знаменует собой важный шаг в нашем стремлении к укреплению экосистемы цифровой инфраструктуры ОАЭ", - заявил генеральный директор ADQ и министр инвестиций ОАЭ Хасан ас-Сувейди. Отмечается, что стейблкойн будет использовать технологию блокчейна, разработанную базирующейся в Абу-Даби технологической компанией ADI Foundation.
https://ria.ru/20250424/torgovlja-2013180662.html
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экономика, технологии, оаэ, абу-даби
Экономика, Технологии, ОАЭ, Абу-Даби
В ОАЭ хотят запустить привязанный к нацвалюте стейблкоин
В ОАЭ хотят запустить привязанный к дирхаму стейблкоин