https://ria.ru/20250429/novosibirsk-2013982250.html
В Новосибирске пропал 12-летний мальчик
В Новосибирске пропал 12-летний мальчик - РИА Новости, 29.04.2025
В Новосибирске пропал 12-летний мальчик
Двенадцатилетнего мальчика разыскивают второй день в Новосибирске, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирской области. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:36:00+03:00
2025-04-29T09:36:00+03:00
2025-04-29T09:42:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
дзержинский район
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БАРНАУЛ, 29 апр – РИА Новости. Двенадцатилетнего мальчика разыскивают второй день в Новосибирске, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирской области. "Пропал Михаил Ж., 12 лет, Дзержинский район, Новосибирск. С 28 апреля 2025 года его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении. Отмечается, что рост мальчика - 165 сантиметров, волосы светло-русые, он нормального телосложения, глаза голубые. "Одежда: черная куртка, темно-зеленые штаны, черно-синие кроссовки. С собой: темно-синий рюкзак", - сообщают в отряде.
https://ria.ru/20250424/moskva-2013257933.html
новосибирск
новосибирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, дзержинский район
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Дзержинский район
В Новосибирске пропал 12-летний мальчик
В Новосибирске второй день ищут 12-летнего мальчика