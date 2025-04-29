https://ria.ru/20250429/novosibirsk-2013982250.html

В Новосибирске пропал 12-летний мальчик

В Новосибирске пропал 12-летний мальчик - РИА Новости, 29.04.2025

В Новосибирске пропал 12-летний мальчик

Двенадцатилетнего мальчика разыскивают второй день в Новосибирске, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирской области. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:36:00+03:00

2025-04-29T09:36:00+03:00

2025-04-29T09:42:00+03:00

происшествия

новосибирск

новосибирская область

дзержинский район

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БАРНАУЛ, 29 апр – РИА Новости. Двенадцатилетнего мальчика разыскивают второй день в Новосибирске, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирской области. "Пропал Михаил Ж., 12 лет, Дзержинский район, Новосибирск. С 28 апреля 2025 года его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении. Отмечается, что рост мальчика - 165 сантиметров, волосы светло-русые, он нормального телосложения, глаза голубые. "Одежда: черная куртка, темно-зеленые штаны, черно-синие кроссовки. С собой: темно-синий рюкзак", - сообщают в отряде.

https://ria.ru/20250424/moskva-2013257933.html

новосибирск

новосибирская область

дзержинский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, новосибирская область, дзержинский район