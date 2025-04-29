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В Новосибирске пропал 12-летний мальчик - РИА Новости, 29.04.2025
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09:36 29.04.2025 (обновлено: 09:42 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/novosibirsk-2013982250.html
В Новосибирске пропал 12-летний мальчик
В Новосибирске пропал 12-летний мальчик - РИА Новости, 29.04.2025
В Новосибирске пропал 12-летний мальчик
Двенадцатилетнего мальчика разыскивают второй день в Новосибирске, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирской области. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:36:00+03:00
2025-04-29T09:42:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
дзержинский район
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БАРНАУЛ, 29 апр – РИА Новости. Двенадцатилетнего мальчика разыскивают второй день в Новосибирске, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирской области. "Пропал Михаил Ж., 12 лет, Дзержинский район, Новосибирск. С 28 апреля 2025 года его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении. Отмечается, что рост мальчика - 165 сантиметров, волосы светло-русые, он нормального телосложения, глаза голубые. "Одежда: черная куртка, темно-зеленые штаны, черно-синие кроссовки. С собой: темно-синий рюкзак", - сообщают в отряде.
https://ria.ru/20250424/moskva-2013257933.html
новосибирск
новосибирская область
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, дзержинский район
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Дзержинский район
В Новосибирске пропал 12-летний мальчик

В Новосибирске второй день ищут 12-летнего мальчика

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БАРНАУЛ, 29 апр – РИА Новости. Двенадцатилетнего мальчика разыскивают второй день в Новосибирске, сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" Новосибирской области.
«
"Пропал Михаил Ж., 12 лет, Дзержинский район, Новосибирск. С 28 апреля 2025 года его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.
© Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области/ВКонтактеРозыск Михаила Жилинкова в Новосибирске
Розыск Михаила Жилинкова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области/ВКонтакте
Розыск Михаила Жилинкова в Новосибирске
Отмечается, что рост мальчика - 165 сантиметров, волосы светло-русые, он нормального телосложения, глаза голубые.
"Одежда: черная куртка, темно-зеленые штаны, черно-синие кроссовки. С собой: темно-синий рюкзак", - сообщают в отряде.
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