https://ria.ru/20250429/nikolaev-2014201406.html

Айсен Николаев: снижение энергоемкости ВВП – важнейшая задача страны

Айсен Николаев: снижение энергоемкости ВВП – важнейшая задача страны - РИА Новости, 29.04.2025

Айсен Николаев: снижение энергоемкости ВВП – важнейшая задача страны

Россия обладает колоссальным ресурсом в сфере повышения энергоэффективности, однако для его полной реализации необходима поддержка со стороны государства, в том РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:53:00+03:00

2025-04-29T20:53:00+03:00

2025-04-29T20:53:00+03:00

республика саха (якутия)

россия

айсен николаев

республика саха (якутия)

ввп

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Россия обладает колоссальным ресурсом в сфере повышения энергоэффективности, однако для его полной реализации необходима поддержка со стороны государства, в том числе законодательная, заявил во вторник на заседании комиссии Госсовета РФ на направлению "Энергетика" ее председатель – глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Открывая заседание, он отметил, что по оценкам экспертов среднегодовые темпы сокращения энергоемкости ВВП в России отстают от среднемировых в три раза. Поставленные цели по снижению энергоемкости ВВП не достигаются. "Регионы проводят самостоятельную политику по повышению энергоэффективности и энергосбережению в пределах своих полномочий и финансирования, но без федеральной поддержки эта работа не может проводиться в необходимых масштабах", - подчеркнул Николаев. Свое видение ситуации и предложения по решению технологических, экономических и законодательных проблем для реальных подвижек в области энергосбережения на заседании обозначили представители Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга РФ, эксперты профильных комитетов Госдумы и РСПП, ректоры вузов, ученые, экономисты. Так или иначе, все сходятся во мнении, что первоочередным шагом для повышения энергетической эффективности экономики страны должен стать новый федеральный закон в сфере энергетики. "Решение вопросов энергоэффективности и энергосбережения – важнейшее направление для развития страны в целом. К сожалению, сейчас в силу разных причин, и объективных, и субъективных, этим вопросом, на взгляд нашей комиссии, не уделяется достаточно много внимания со стороны всех уровней власти. И мы видим, что даже в принятой и действующей сегодня государственной комплексной программе по повышению энергоэффективности нет конкретных целевых задач. В стратегии развития энергетики страны до 2050 года тоже крайне мало говорится об энергосбережении и улучшении энергоэффективности. Однако ведущие ученые, эксперты, экономисты, представители федеральных министерств и институтов развития страны в один голос говорят о том, что ресурс повышения энергоэффективности и энергосбережения у России огромен. И это позволит за достаточно короткое время и сэкономить, и заработать огромные средства, чтобы в дальнейшем направить их, в том числе, на модернизацию энергетики страны", - отметил Николаев, подводя итоги заседания. По его словам, идей и предложений много, но ведомственная разобщенность и отсутствие отвечающих актуальным задачам законов в области энергетики тормозят процесс. "Мы все прекрасно знаем, что электросетевое хозяйство в стране серьезно изношено. И вот как раз через повышение энергоэффективности, энергосбережения можно найти те ресурсы, которые позволят здесь двигаться более быстрыми темпами вперед. И конечно же, это положительно скажется на качестве жизни людей. Я уверен, что программы по энергосбережению, которые сейчас разрабатываются и должны быть приняты, могут ключевым образом изменить ситуацию. В частности, мы ждем новую программу, которую готовит министерство экономического развития РФ – ее обещают представить в июне. Наша комиссия рассмотрит этот проект и предложения других ведомств, которые прозвучали на сегодняшнем заседании", - пообещал Николаев. Он также отметил, что в выработке новой законодательной базы для развития энергоэффективности важно соблюдать дифференцированный подход к нормативам для регионов, учитывая их территориальные особенности и бюджетную обеспеченность.

https://ria.ru/20250427/osuokhay-2013697732.html

https://ria.ru/20250422/jakutija-2012769488.html

россия

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россия, айсен николаев, республика саха (якутия), ввп