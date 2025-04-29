https://ria.ru/20250429/netreba-2014027729.html
У вице-мэра Краснодара Нетребы проводят обыски
У вице-мэра Краснодара Нетребы проводят обыски - РИА Новости, 29.04.2025
У вице-мэра Краснодара Нетребы проводят обыски
На рабочем месте вице-мэра Всеволода Нетребы проходят обыски, рассказали РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:38:00+03:00
2025-04-29T12:38:00+03:00
2025-04-29T12:38:00+03:00
краснодар
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КРАСНОДАР, 29 апр — РИА Новости. На рабочем месте вице-мэра Всеволода Нетребы проходят обыски, рассказали РИА Новости в силовых структурах."Обыски проходят в горадминистрации Краснодара. Пришли к вице-мэру, курирующему вопросы внутренней политики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", —сообщил собеседник агентства.Всеволод Нетреба вступил в должность Краснодара в августе прошлого года. Вице-мэр контролирует вопросы внутренней и информационной политики, а также общественной безопасности и правопорядка.
https://ria.ru/20250429/smi-2013963160.html
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краснодар, происшествия
У вице-мэра Краснодара Нетребы проводят обыски
На рабочем месте вице-мэра Краснодара Нетребы проводят обыски