https://ria.ru/20250429/netreba-2014007039.html

У вице-мэра Краснодара Нетребы проводят обыски

У вице-мэра Краснодара Нетребы проводят обыски - РИА Новости, 29.04.2025

У вице-мэра Краснодара Нетребы проводят обыски

Обыски проходят в горадминистрации Краснодара на рабочем месте вице-мэра Всеволода Нетребы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:36:00+03:00

2025-04-29T11:36:00+03:00

2025-04-29T12:13:00+03:00

происшествия

краснодар

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КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Обыски проходят в горадминистрации Краснодара на рабочем месте вице-мэра Всеволода Нетребы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в силовых структурах."Обыски проходят в горадминистрации Краснодара. Пришли к вице-мэру, курирующему вопросы внутренней политики. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.Нетреба занял пост вице-мэра Краснодара в августе 2024 года, он курирует вопросы внутренней и информационной политики, общественной безопасности и правопорядка.

https://ria.ru/20250429/smi-2013963160.html

краснодар

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодар