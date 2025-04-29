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Жена Нетаньяху вмешалась в его выступление по заложникам в Газе - РИА Новости, 29.04.2025
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17:56 29.04.2025 (обновлено: 18:55 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/netanyakhu-2014156725.html
Жена Нетаньяху вмешалась в его выступление по заложникам в Газе
Жена Нетаньяху вмешалась в его выступление по заложникам в Газе - РИА Новости, 29.04.2025
Жена Нетаньяху вмешалась в его выступление по заложникам в Газе
Супруга израильского премьера Сара Нетаньяху во вторник вмешалась в выступление Биньямина Нетаньяху, посвященное заложникам в секторе Газа, заявив, что в живых... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:56:00+03:00
2025-04-29T18:55:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
сара нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр - РИА Новости. Супруга израильского премьера Сара Нетаньяху во вторник вмешалась в выступление Биньямина Нетаньяху, посвященное заложникам в секторе Газа, заявив, что в живых остались менее 24 человек из 59 до сих пор удерживаемых в палестинском анклаве. Выступая на церемонии зажжения факелов по случаю 77-летней годовщины провозглашения независимости Израиля, премьер-министр заявил, что в Газе остается "до 24 живых заложников". В этот момент Сара Нетаньяху вполголоса сказала, что в живых осталось "меньше" заложников. Нетаньяху в ответ на этот комментарий подчеркнул, что именно поэтому он использовал формулировку "до 24 заложников находятся в живых". Согласно официальным данным, палестинское движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа 59 заложников, большинство из которых Израиль признает погибшими. В октябре 2023 года палестинские радикалы похитили с юга Израиля 255 человек. Израиль в ходе гуманитарных усилий и спецопераций в Газе смог вернуть 196 заложников, 147 из которых были живы. В марте Нетаньяху озвучил оценки по количеству заложников, все еще находящихся в секторе Газа. По словам главы правительства, до 24 из них живы и по меньшей мере 35 мертвы, однако Израиль полон решимости вернуть их всех из плена ХАМАС. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250402/netanyakhu-2008992527.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, сара нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Сара Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Жена Нетаньяху вмешалась в его выступление по заложникам в Газе

Жена Нетаньяху заявила, что в живых остались менее 24 заложников в Газе

© AP Photo / Leo CorreaПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара прибывают на церемонии зажжения факелов по случаю 77-летней годовщины провозглашения независимости Израиля. 29 апреля 2025
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара прибывают на церемонии зажжения факелов по случаю 77-летней годовщины провозглашения независимости Израиля. 29 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Leo Correa
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара прибывают на церемонии зажжения факелов по случаю 77-летней годовщины провозглашения независимости Израиля. 29 апреля 2025. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр - РИА Новости. Супруга израильского премьера Сара Нетаньяху во вторник вмешалась в выступление Биньямина Нетаньяху, посвященное заложникам в секторе Газа, заявив, что в живых остались менее 24 человек из 59 до сих пор удерживаемых в палестинском анклаве.
Выступая на церемонии зажжения факелов по случаю 77-летней годовщины провозглашения независимости Израиля, премьер-министр заявил, что в Газе остается "до 24 живых заложников". В этот момент Сара Нетаньяху вполголоса сказала, что в живых осталось "меньше" заложников. Нетаньяху в ответ на этот комментарий подчеркнул, что именно поэтому он использовал формулировку "до 24 заложников находятся в живых".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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Согласно официальным данным, палестинское движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа 59 заложников, большинство из которых Израиль признает погибшими. В октябре 2023 года палестинские радикалы похитили с юга Израиля 255 человек. Израиль в ходе гуманитарных усилий и спецопераций в Газе смог вернуть 196 заложников, 147 из которых были живы.
В марте Нетаньяху озвучил оценки по количеству заложников, все еще находящихся в секторе Газа. По словам главы правительства, до 24 из них живы и по меньшей мере 35 мертвы, однако Израиль полон решимости вернуть их всех из плена ХАМАС.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
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