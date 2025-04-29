Ученые разработали пленку для зубов "стоп кариес"
© Getty Images / Bojan89Девушка на приеме у стоматолога
© Getty Images / Bojan89
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Новое покрытие для зубной эмали, которое имитирует природную структуру зуба и подавляет развитие бактерий, вызывающих кариес, разработали российские ученые в составе международной группы. Созданный материал может использоваться для профилактики и лечения заболеваний полости рта, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Результаты исследования опубликованы в журнале Biomaterials Science.
Зубная эмаль постоянно подвергается воздействию микроорганизмов. Особенную опасность представляют бактерии рода Streptococcus, которые участвуют в образовании налета и повреждении поверхности зуба. В современной стоматологии для защиты от разрушения применяют специальные покрытия и фторсодержащие препараты, однако они не всегда надежны, быстро смываются и не обладают бактерицидными свойствами, рассказали в пресс-службе РНФ.
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Для решения этой проблемы ученые Воронежского государственного университета в составе международной научной группы разработали антибактериальное нанокомпозитное покрытие, имитирующее структуру зуба. Оно состоит из основного минерального компонента эмали — нанокристаллического гидроксиапатита и производных органического растворителя хинолина (соединение, на основе которого создаются антибиотики, противомалярийные препараты и другие лекарства). Смесь компонентов наносится на поверхность зуба и спустя 30 минут застывает, образуя пленку.
Помимо восстановления структуры зуба, материал подавляет рост бактерий Streptococcus spp., провоцирующих кариес. Антибактериальное действие достигается за счет хинолиновых соединений, которые повреждают бактериальные клетки и препятствуют образованию налета.
Как рассказали в пресс-службе РНФ, полученные учеными результаты открывают путь к созданию новых безопасных и биосовместимых стоматологических материалов. Их можно будет использовать для защиты зубов после отбеливания, при лечении кариеса и в детской стоматологии.
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университетаОбразец интактного зуба
Образец интактного зуба
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университета
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© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университетаСформированный плоскопараллельный сегмент зубной твердой ткани
Сформированный плоскопараллельный сегмент зубной твердой ткани
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университета
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© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университетаПавел Середин в лаборатории 12D-синхротронной инфракрасной микро- и наноспектроскопии
Павел Середин в лаборатории 12D-синхротронной инфракрасной микро- и наноспектроскопии
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университета
3 из 3
Образец интактного зуба
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университета
1 из 3
Сформированный плоскопараллельный сегмент зубной твердой ткани
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университета
2 из 3
Павел Середин в лаборатории 12D-синхротронной инфракрасной микро- и наноспектроскопии
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университета
3 из 3
"Выбранное сочетание материалов позволило создать покрытие с высокой прочностью и антибактериальными свойствами. В дальнейшем мы планируем сосредоточиться на изучении его долговечности в условиях, приближенных к реальной клинической практике, а также на его биосовместимости и эффективности при длительном использовании", — рассказал заведующий кафедрой физики твердого тела и наноструктур Воронежского государственного университета Павел Середин, слова которого приводятся в сообщении.
Применение сканирующей электронной микроскопии подтвердило, что покрытие плотно прилегает к эмали и повторяет ее естественную текстуру. Испытания показали, что по микротвердости оно лишь на 10–20 процентов уступает здоровой эмали.
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В работе принимали участие сотрудники Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко (Воронеж), Бразильской синхротронной лаборатории (Бразилия), Университета Аль-Азхар (Египет), Национального исследовательского центра (Египет) и Лаборатории ускорителей в Пхохане (Южная Корея).