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Ученые разработали пленку для зубов "стоп кариес" - РИА Новости, 29.04.2025
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Наука
 
09:00 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/nauka-2013408110.html
Ученые разработали пленку для зубов "стоп кариес"
Ученые разработали пленку для зубов "стоп кариес" - РИА Новости, 29.04.2025
Ученые разработали пленку для зубов "стоп кариес"
Новое покрытие для зубной эмали, которое имитирует природную структуру зуба и подавляет развитие бактерий, вызывающих кариес, разработали российские ученые в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:00:00+03:00
2025-04-29T09:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
египет
воронеж
бразилия
воронежский государственный университет
университет аль-азхар
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Новое покрытие для зубной эмали, которое имитирует природную структуру зуба и подавляет развитие бактерий, вызывающих кариес, разработали российские ученые в составе международной группы. Созданный материал может использоваться для профилактики и лечения заболеваний полости рта, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Результаты исследования опубликованы в журнале Biomaterials Science.Зубная эмаль постоянно подвергается воздействию микроорганизмов. Особенную опасность представляют бактерии рода Streptococcus, которые участвуют в образовании налета и повреждении поверхности зуба. В современной стоматологии для защиты от разрушения применяют специальные покрытия и фторсодержащие препараты, однако они не всегда надежны, быстро смываются и не обладают бактерицидными свойствами, рассказали в пресс-службе РНФ.Для решения этой проблемы ученые Воронежского государственного университета в составе международной научной группы разработали антибактериальное нанокомпозитное покрытие, имитирующее структуру зуба. Оно состоит из основного минерального компонента эмали — нанокристаллического гидроксиапатита и производных органического растворителя хинолина (соединение, на основе которого создаются антибиотики, противомалярийные препараты и другие лекарства). Смесь компонентов наносится на поверхность зуба и спустя 30 минут застывает, образуя пленку.Помимо восстановления структуры зуба, материал подавляет рост бактерий Streptococcus spp., провоцирующих кариес. Антибактериальное действие достигается за счет хинолиновых соединений, которые повреждают бактериальные клетки и препятствуют образованию налета.Как рассказали в пресс-службе РНФ, полученные учеными результаты открывают путь к созданию новых безопасных и биосовместимых стоматологических материалов. Их можно будет использовать для защиты зубов после отбеливания, при лечении кариеса и в детской стоматологии."Выбранное сочетание материалов позволило создать покрытие с высокой прочностью и антибактериальными свойствами. В дальнейшем мы планируем сосредоточиться на изучении его долговечности в условиях, приближенных к реальной клинической практике, а также на его биосовместимости и эффективности при длительном использовании", — рассказал заведующий кафедрой физики твердого тела и наноструктур Воронежского государственного университета Павел Середин, слова которого приводятся в сообщении.Применение сканирующей электронной микроскопии подтвердило, что покрытие плотно прилегает к эмали и повторяет ее естественную текстуру. Испытания показали, что по микротвердости оно лишь на 10–20 процентов уступает здоровой эмали.В работе принимали участие сотрудники Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко (Воронеж), Бразильской синхротронной лаборатории (Бразилия), Университета Аль-Азхар (Египет), Национального исследовательского центра (Египет) и Лаборатории ускорителей в Пхохане (Южная Корея).
https://ria.ru/20230701/lekarstvo-1881103948.html
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наука, университетская наука, египет, воронеж, бразилия, воронежский государственный университет, университет аль-азхар, россия, здоровье - общество, российский научный фонд
Наука, Наука, Университетская наука, Египет, Воронеж, Бразилия, Воронежский государственный университет, Университет Аль-Азхар, Россия, Здоровье - Общество, Российский научный фонд

Ученые разработали пленку для зубов "стоп кариес"

© Getty Images / Bojan89Девушка на приеме у стоматолога
Девушка на приеме у стоматолога - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Getty Images / Bojan89
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Новое покрытие для зубной эмали, которое имитирует природную структуру зуба и подавляет развитие бактерий, вызывающих кариес, разработали российские ученые в составе международной группы. Созданный материал может использоваться для профилактики и лечения заболеваний полости рта, сообщили РИА Новости в Российском научном фонде (РНФ). Результаты исследования опубликованы в журнале Biomaterials Science.
Зубная эмаль постоянно подвергается воздействию микроорганизмов. Особенную опасность представляют бактерии рода Streptococcus, которые участвуют в образовании налета и повреждении поверхности зуба. В современной стоматологии для защиты от разрушения применяют специальные покрытия и фторсодержащие препараты, однако они не всегда надежны, быстро смываются и не обладают бактерицидными свойствами, рассказали в пресс-службе РНФ.
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Для решения этой проблемы ученые Воронежского государственного университета в составе международной научной группы разработали антибактериальное нанокомпозитное покрытие, имитирующее структуру зуба. Оно состоит из основного минерального компонента эмали — нанокристаллического гидроксиапатита и производных органического растворителя хинолина (соединение, на основе которого создаются антибиотики, противомалярийные препараты и другие лекарства). Смесь компонентов наносится на поверхность зуба и спустя 30 минут застывает, образуя пленку.
Помимо восстановления структуры зуба, материал подавляет рост бактерий Streptococcus spp., провоцирующих кариес. Антибактериальное действие достигается за счет хинолиновых соединений, которые повреждают бактериальные клетки и препятствуют образованию налета.
Как рассказали в пресс-службе РНФ, полученные учеными результаты открывают путь к созданию новых безопасных и биосовместимых стоматологических материалов. Их можно будет использовать для защиты зубов после отбеливания, при лечении кариеса и в детской стоматологии.
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университетаОбразец интактного зуба
Образец интактного зуба
Образец интактного зуба
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университета
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университетаСформированный плоскопараллельный сегмент зубной твердой ткани
Сформированный плоскопараллельный сегмент зубной твердой ткани
Сформированный плоскопараллельный сегмент зубной твердой ткани
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университета
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университетаПавел Середин в лаборатории 12D-синхротронной инфракрасной микро- и наноспектроскопии
Павел Середин в лаборатории 12D-синхротронной инфракрасной микро- и наноспектроскопии
Павел Середин в лаборатории 12D-синхротронной инфракрасной микро- и наноспектроскопии
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университета
3 из 3
Образец интактного зуба
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университета
1 из 3
Сформированный плоскопараллельный сегмент зубной твердой ткани
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университета
2 из 3
Павел Середин в лаборатории 12D-синхротронной инфракрасной микро- и наноспектроскопии
© Фото предоставлено пресс-службой Воронежского государственного университета
3 из 3
"Выбранное сочетание материалов позволило создать покрытие с высокой прочностью и антибактериальными свойствами. В дальнейшем мы планируем сосредоточиться на изучении его долговечности в условиях, приближенных к реальной клинической практике, а также на его биосовместимости и эффективности при длительном использовании", — рассказал заведующий кафедрой физики твердого тела и наноструктур Воронежского государственного университета Павел Середин, слова которого приводятся в сообщении.
Применение сканирующей электронной микроскопии подтвердило, что покрытие плотно прилегает к эмали и повторяет ее естественную текстуру. Испытания показали, что по микротвердости оно лишь на 10–20 процентов уступает здоровой эмали.
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