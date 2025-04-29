https://ria.ru/20250429/natsizm-2014010127.html

Медведев призвал искоренять нацизм по всей Европе

Медведев призвал искоренять нацизм по всей Европе - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев призвал искоренять нацизм по всей Европе

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:47:00+03:00

2025-04-29T11:47:00+03:00

2025-04-29T12:48:00+03:00

европа

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе.Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые"."Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе как идеологию. И вести эту работу надо решительно, совместными действиями разных государств", - сказал Медведев.

https://sn.ria.ru/20250424/osvobozhdenie-2012977485.html

европа

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Варвара Скокшина

европа, украина, дмитрий медведев, в мире