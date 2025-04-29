https://ria.ru/20250429/natsizm-2014010127.html
Медведев призвал искоренять нацизм по всей Европе
Медведев призвал искоренять нацизм по всей Европе - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев призвал искоренять нацизм по всей Европе
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:47:00+03:00
2025-04-29T11:47:00+03:00
2025-04-29T12:48:00+03:00
европа
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе.Медведев во вторник выступает с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые"."Нужна настоящая денацификация. Нацизм нужно искоренять не только на Украине, но и во всей Европе как идеологию. И вести эту работу надо решительно, совместными действиями разных государств", - сказал Медведев.
https://sn.ria.ru/20250424/osvobozhdenie-2012977485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, украина, дмитрий медведев, в мире
Европа, Украина, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев призвал искоренять нацизм по всей Европе
Медведев призвал искоренять нацизм по всей Европе, а не только на Украине