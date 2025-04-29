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В НАТО оценили вероятность отказа США от "ядерного зонтика" - РИА Новости, 29.04.2025
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14:22 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/nato-2014059521.html
В НАТО оценили вероятность отказа США от "ядерного зонтика"
В НАТО оценили вероятность отказа США от "ядерного зонтика" - РИА Новости, 29.04.2025
В НАТО оценили вероятность отказа США от "ядерного зонтика"
Сегодня нет признаков того, что администрация президента США Дональда Трампа оставит НАТО без прикрытия своими ядерными силами, заявил телерадиовещательной... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:22:00+03:00
2025-04-29T14:22:00+03:00
в мире
сша
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сегодня нет признаков того, что администрация президента США Дональда Трампа оставит НАТО без прикрытия своими ядерными силами, заявил телерадиовещательной компании ERR директор НАТО по ядерной политике Джим Стокс. Ранее Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США. По мнению Стокса, после возвращения Трампа в Белый дом существенных изменений в ядерной политике альянса не наблюдалось, и ничто не указывает на намерение США отказаться от своих обязательств по ядерному сдерживанию перед НАТО. "Соединенные Штаты сохраняют свое ядерное оружие передового развертывания в Европе… хотя администрация США только начала работу, единственное, что не изменилось, это приверженность Соединенных Штатов", - сказал Стокс в ходе визита в Эстонию. По его словам, слухи о том, что страны НАТО могут начать разрабатывать собственное ядерное оружие, преувеличены. "Лично я не считаю это хорошей идеей. Это было бы очень дорого, не думаю, что это отвечает нашим интересам безопасности… Я по-прежнему думаю, что приверженность США непоколебима. У нас есть гарантии безопасности со стороны Соединенного Королевства с его ядерными силами сдерживания, ядерный щит Франции также вносит вклад в безопасность альянса", - приводит эстонская телерадиовещательная компания слова Стокса. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ. Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250331/zontik-2008370727.html
https://ria.ru/20250326/rjutte-2007552391.html
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в мире, сша, европа, франция, дональд трамп, марк рютте, эммануэль макрон, нато, евросоюз, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Франция, Дональд Трамп, Марк Рютте, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз, Министерство обороны США
В НАТО оценили вероятность отказа США от "ядерного зонтика"

Директор НАТО Стокс: нет признаков того, что США оставят альянс без прикрытия

© Flickr / Downing StreetЛоготип и флаги стран-участниц НАТО
Логотип и флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Flickr / Downing Street
Логотип и флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сегодня нет признаков того, что администрация президента США Дональда Трампа оставит НАТО без прикрытия своими ядерными силами, заявил телерадиовещательной компании ERR директор НАТО по ядерной политике Джим Стокс.
Ранее Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику", который предоставляет США.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Европа все меньше рассчитывает на ядерный зонтик США, пишут СМИ
31 марта, 12:26
По мнению Стокса, после возвращения Трампа в Белый дом существенных изменений в ядерной политике альянса не наблюдалось, и ничто не указывает на намерение США отказаться от своих обязательств по ядерному сдерживанию перед НАТО.
«
"Соединенные Штаты сохраняют свое ядерное оружие передового развертывания в Европе… хотя администрация США только начала работу, единственное, что не изменилось, это приверженность Соединенных Штатов", - сказал Стокс в ходе визита в Эстонию.
По его словам, слухи о том, что страны НАТО могут начать разрабатывать собственное ядерное оружие, преувеличены.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Рютте заявил, что у Европы нет альтернативы "ядерному зонтику" США
26 марта, 19:09
«
"Лично я не считаю это хорошей идеей. Это было бы очень дорого, не думаю, что это отвечает нашим интересам безопасности… Я по-прежнему думаю, что приверженность США непоколебима. У нас есть гарантии безопасности со стороны Соединенного Королевства с его ядерными силами сдерживания, ядерный щит Франции также вносит вклад в безопасность альянса", - приводит эстонская телерадиовещательная компания слова Стокса.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Флаги США и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В Европе заявили о невозможности заменить ядерный потенциал США
2 апреля, 10:26
 
В миреСШАЕвропаФранцияДональд ТрампМарк РюттеЭммануэль МакронНАТОЕвросоюзМинистерство обороны США
 
 
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