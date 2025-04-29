https://ria.ru/20250429/nato-2014032071.html
Медведев назвал НАТО инструментом управления миром
Медведев назвал НАТО инструментом управления миром - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев назвал НАТО инструментом управления миром
НАТО сохранится, потому что она необходима США, это инструмент управления миром, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:45:00+03:00
2025-04-29T12:45:00+03:00
2025-04-29T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. НАТО сохранится, потому что она необходима США, это инструмент управления миром, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Нет, НАТО не развалится, НАТО сохранится... А сохранится по одной простой причине: НАТО необходимо Соединенным штатам Америки, НАТО является инструментом управления миром. Только через НАТО Соединенные штаты Америки способны проводить свою линию", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250429/medvedev-2014013717.html
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сша, россия, москва, дмитрий медведев, нато, российское общество "знание"
США, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, НАТО, Российское общество "Знание"
Медведев назвал НАТО инструментом управления миром
Медведев: НАТО сохранится, потому что она необходима США