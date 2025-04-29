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Медведев назвал НАТО инструментом управления миром - РИА Новости, 29.04.2025
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12:45 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/nato-2014032071.html
Медведев назвал НАТО инструментом управления миром
Медведев назвал НАТО инструментом управления миром - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев назвал НАТО инструментом управления миром
НАТО сохранится, потому что она необходима США, это инструмент управления миром, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:45:00+03:00
2025-04-29T12:45:00+03:00
сша
россия
москва
дмитрий медведев
нато
российское общество "знание"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. НАТО сохранится, потому что она необходима США, это инструмент управления миром, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Нет, НАТО не развалится, НАТО сохранится... А сохранится по одной простой причине: НАТО необходимо Соединенным штатам Америки, НАТО является инструментом управления миром. Только через НАТО Соединенные штаты Америки способны проводить свою линию", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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сша, россия, москва, дмитрий медведев, нато, российское общество "знание"
США, Россия, Москва, Дмитрий Медведев, НАТО, Российское общество "Знание"
Медведев назвал НАТО инструментом управления миром

Медведев: НАТО сохранится, потому что она необходима США

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. НАТО сохранится, потому что она необходима США, это инструмент управления миром, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
«
"Нет, НАТО не развалится, НАТО сохранится... А сохранится по одной простой причине: НАТО необходимо Соединенным штатам Америки, НАТО является инструментом управления миром. Только через НАТО Соединенные штаты Америки способны проводить свою линию", - сказал Медведев на марафоне "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Медведев назвал вступившие в НАТО страны целями для России
Вчера, 11:59
 
СШАРоссияМоскваДмитрий МедведевНАТОРоссийское общество "Знание"
 
 
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