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Суд арестовал трех фигурантов дела о насильственных действиях в ТЦ - РИА Новости, 29.04.2025
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19:43 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/nasilie-2014186347.html
Суд арестовал трех фигурантов дела о насильственных действиях в ТЦ
Суд арестовал трех фигурантов дела о насильственных действиях в ТЦ - РИА Новости, 29.04.2025
Суд арестовал трех фигурантов дела о насильственных действиях в ТЦ
Перовский районный суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о совершении насильственных действий в отношении девушки в торговом центре на востоке столицы,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:43:00+03:00
2025-04-29T19:43:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Перовский районный суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о совершении насильственных действий в отношении девушки в торговом центре на востоке столицы, сообщили во вторник РИА Новости в суде. "Постановлениями Перовского районного суда города Москвы Басангову О.А., Атиеву В.Ю., Томутову Э.А., каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказала собеседница агентства. По версии следствия, 26 апреля фигуранты, находясь в торговом центре, расположенном на Зеленом проспекте в Москве, поочередно совершили в отношении ранее незнакомой 18-летней девушки насильственные действия сексуального характера. Всем троим предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд арестовал трех фигурантов дела о насильственных действиях в ТЦ

Суд арестовал трех фигурантов дела о насилии над девушкой в ТЦ на востоке Москвы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Перовский районный суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о совершении насильственных действий в отношении девушки в торговом центре на востоке столицы, сообщили во вторник РИА Новости в суде.
«
"Постановлениями Перовского районного суда города Москвы Басангову О.А., Атиеву В.Ю., Томутову Э.А., каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказала собеседница агентства.
По версии следствия, 26 апреля фигуранты, находясь в торговом центре, расположенном на Зеленом проспекте в Москве, поочередно совершили в отношении ранее незнакомой 18-летней девушки насильственные действия сексуального характера.
Всем троим предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).
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