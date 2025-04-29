https://ria.ru/20250429/nasilie-2014186347.html

Суд арестовал трех фигурантов дела о насильственных действиях в ТЦ

Суд арестовал трех фигурантов дела о насильственных действиях в ТЦ - РИА Новости, 29.04.2025

Суд арестовал трех фигурантов дела о насильственных действиях в ТЦ

Перовский районный суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о совершении насильственных действий в отношении девушки в торговом центре на востоке столицы,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:43:00+03:00

2025-04-29T19:43:00+03:00

2025-04-29T19:43:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Перовский районный суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о совершении насильственных действий в отношении девушки в торговом центре на востоке столицы, сообщили во вторник РИА Новости в суде. "Постановлениями Перовского районного суда города Москвы Басангову О.А., Атиеву В.Ю., Томутову Э.А., каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказала собеседница агентства. По версии следствия, 26 апреля фигуранты, находясь в торговом центре, расположенном на Зеленом проспекте в Москве, поочередно совершили в отношении ранее незнакомой 18-летней девушки насильственные действия сексуального характера. Всем троим предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

https://ria.ru/20250128/orehovo-zuevo-1995877135.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия