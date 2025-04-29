В Кировской области большегруз проехал по пешеходному мосту, водителя ищут
В Кировской области фура проехала по пешеходному мосту, водителя ищет полиция
© Кадр видео из соцсетейБольшегруз проехал по пешеходному мосту в городе Советске Кировской области
© Кадр видео из соцсетей
Большегруз проехал по пешеходному мосту в городе Советске Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Большегруз проехал по пешеходному мосту в городе Советске Кировской области, водителя ищет полиция, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Во вторник в меcтных Telegram-каналах было опубликовано снятое рыбаками видео о том, как по пешеходному мосту через реку Пижма проезжает фура. По словам местных жителей, раньше перед мостом стояли бетонные блоки, закрывающие въезд, но потом их убрали.
"После случившегося возбуждено административное расследование по статье 12.16 КоАП РФ (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Устанавливается автомобиль и водитель, нарушивший правила дорожного движения. Он будет привлечен к административной ответственности", - рассказали агентству в УМВД России по Кировской области.
Как заявил собеседник агентства, о причинах, побудивших водителя многотонной машины выехать на пешеходный мост вместо находящегося неподалеку автомобильного, можно будет сказать только после того, как его найдут, и он сам объяснит свой поступок.
Ранее сообщалось о том, что днем 24 апреля по мосту через реку Молому на федеральной трассе "Вятка" в Кировской области проехала колонна большегрузов, несмотря на ограничения по весу для транспорта в 25 тонн. В результате пяти-шестикратного перевеса на мосту просела плита, проезд по трассе через мост закрыли, транспорт пустили в объезд: через Советск — легковые автомобили, через Нолинск — грузовики. Перед мостом через реку Пижму в Советском районе выставили пост ГИБДД и передвижной пост весогабаритного контроля.