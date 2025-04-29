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На выставке в ГИМ представили рубашку советского офицера Печерского - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:04 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/muzey-2014218392.html
На выставке в ГИМ представили рубашку советского офицера Печерского
На выставке в ГИМ представили рубашку советского офицера Печерского - РИА Новости, 29.04.2025
На выставке в ГИМ представили рубашку советского офицера Печерского
Рубашка советского офицера Александра Печерского, организовавшего восстание в лагере смерти Собибор, представлена на выставке в Государственном историческом... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T23:04:00+03:00
2025-04-29T23:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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ссср
германия
александр печерский
иосиф сталин (джугашвили)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Рубашка советского офицера Александра Печерского, организовавшего восстание в лагере смерти Собибор, представлена на выставке в Государственном историческом музее, передает корреспондент РИА Новости. Также на выставке представлены фрагменты его дневника. "За несколько часов до восстания девушка Люка, это девушка из Голландии, которую он называл музой восстания, которая сама из семьи немецких коммунистов, которые бежали от нацистских преследований в Голландию, она же передала ему рубашку, рубашку его отца. И сказала ему, что это рубашка, в которой ему несколько раз удалось бежать от немцев, и что если он наденет эту рубашку, то им будет сопутствовать удача, и он, и все они будут живы. Ну, он действительно рубашку переодел, хотя был человек не суеверный, но вот на рубашку переодел, и действительно восстание прошло в успешных условиях", - рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев. Он отметил, что сама девушка пропала во время восстания, а Печерский ее искал ее всю свою оставшуюся жизнь, но не нашел. "Отношение Александра Печерского к этой девушке, оно легло в основу, фигура Александра Печерского, отношение к жизни, к памяти о тех, кто был сожжен и замучен в Собиборе, и тех, кто помогал ему, и тем, кому удалось выжить во время восстания, оно послужило для нас такой основой … для всей нашей мемориальной деятельности", - добавил Васильев. Выставочный проект "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" открылся в Государственном историческом музее во вторник, в экспозиции представлены главные исторические раритеты более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов, которые показывают решающий вклад советского народа в Победу над нацистской Германией и ее сателлитами, рассказывают о великом подвиге многонационального советского народа и Красной армии, об огромных жертвах, понесенных СССР во имя спасения мира от фашизма. Среди них рукописный текст знаменитой речи Молотова, с которой он выступил по радио 22 июня 1941 года. В числе уникальных документов - подлинные указы Президиума Верховного Совета СССР об учреждении орденов и медалей в годы Великой Отечественной войны, а также сами награды, в том числе орден "Победа". Впервые в экспозиции представлен полный комплект наград Верховного главнокомандующего Советского Союза Иосифа Сталина, которыми он был награжден в годы войны. Для посетителей выставка открывается 30 апреля и продлится до 25 августа.
https://ria.ru/20250429/kapitulyatsiya-2014017056.html
https://ria.ru/20240909/premiya-1971716693.html
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голландия, ссср, германия, александр печерский, иосиф сталин (джугашвили), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Голландия, СССР, Германия, Александр Печерский, Иосиф Сталин (Джугашвили), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На выставке в ГИМ представили рубашку советского офицера Печерского

Рубашка советского офицера Александра Печерского представлена на выставке в ГИМ

© РИА Новости / В. Козлов | Перейти в медиабанкАлександр Аронович Печерский - руководитель восстания пленных в концлагере "Собирор"
Александр Аронович Печерский - руководитель восстания пленных в концлагере Собирор - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / В. Козлов
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Александр Аронович Печерский - руководитель восстания пленных в концлагере "Собирор" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Рубашка советского офицера Александра Печерского, организовавшего восстание в лагере смерти Собибор, представлена на выставке в Государственном историческом музее, передает корреспондент РИА Новости.
Также на выставке представлены фрагменты его дневника.
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"За несколько часов до восстания девушка Люка, это девушка из Голландии, которую он называл музой восстания, которая сама из семьи немецких коммунистов, которые бежали от нацистских преследований в Голландию, она же передала ему рубашку, рубашку его отца. И сказала ему, что это рубашка, в которой ему несколько раз удалось бежать от немцев, и что если он наденет эту рубашку, то им будет сопутствовать удача, и он, и все они будут живы. Ну, он действительно рубашку переодел, хотя был человек не суеверный, но вот на рубашку переодел, и действительно восстание прошло в успешных условиях", - рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.
Он отметил, что сама девушка пропала во время восстания, а Печерский ее искал ее всю свою оставшуюся жизнь, но не нашел.
"Отношение Александра Печерского к этой девушке, оно легло в основу, фигура Александра Печерского, отношение к жизни, к памяти о тех, кто был сожжен и замучен в Собиборе, и тех, кто помогал ему, и тем, кому удалось выжить во время восстания, оно послужило для нас такой основой … для всей нашей мемориальной деятельности", - добавил Васильев.
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Выставочный проект "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" открылся в Государственном историческом музее во вторник, в экспозиции представлены главные исторические раритеты более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов, которые показывают решающий вклад советского народа в Победу над нацистской Германией и ее сателлитами, рассказывают о великом подвиге многонационального советского народа и Красной армии, об огромных жертвах, понесенных СССР во имя спасения мира от фашизма. Среди них рукописный текст знаменитой речи Молотова, с которой он выступил по радио 22 июня 1941 года.
В числе уникальных документов - подлинные указы Президиума Верховного Совета СССР об учреждении орденов и медалей в годы Великой Отечественной войны, а также сами награды, в том числе орден "Победа". Впервые в экспозиции представлен полный комплект наград Верховного главнокомандующего Советского Союза Иосифа Сталина, которыми он был награжден в годы войны.
Для посетителей выставка открывается 30 апреля и продлится до 25 августа.
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