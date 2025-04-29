На выставке в ГИМ представили рубашку советского офицера Печерского
Рубашка советского офицера Александра Печерского представлена на выставке в ГИМ
© РИА Новости / В. Козлов | Перейти в медиабанкАлександр Аронович Печерский - руководитель восстания пленных в концлагере "Собирор"
Александр Аронович Печерский - руководитель восстания пленных в концлагере "Собирор" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Рубашка советского офицера Александра Печерского, организовавшего восстание в лагере смерти Собибор, представлена на выставке в Государственном историческом музее, передает корреспондент РИА Новости.
Также на выставке представлены фрагменты его дневника.
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"За несколько часов до восстания девушка Люка, это девушка из Голландии, которую он называл музой восстания, которая сама из семьи немецких коммунистов, которые бежали от нацистских преследований в Голландию, она же передала ему рубашку, рубашку его отца. И сказала ему, что это рубашка, в которой ему несколько раз удалось бежать от немцев, и что если он наденет эту рубашку, то им будет сопутствовать удача, и он, и все они будут живы. Ну, он действительно рубашку переодел, хотя был человек не суеверный, но вот на рубашку переодел, и действительно восстание прошло в успешных условиях", - рассказал РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.
Он отметил, что сама девушка пропала во время восстания, а Печерский ее искал ее всю свою оставшуюся жизнь, но не нашел.
"Отношение Александра Печерского к этой девушке, оно легло в основу, фигура Александра Печерского, отношение к жизни, к памяти о тех, кто был сожжен и замучен в Собиборе, и тех, кто помогал ему, и тем, кому удалось выжить во время восстания, оно послужило для нас такой основой … для всей нашей мемориальной деятельности", - добавил Васильев.
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Выставочный проект "Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы" открылся в Государственном историческом музее во вторник, в экспозиции представлены главные исторические раритеты более 500 архивных документов и 700 музейных экспонатов, которые показывают решающий вклад советского народа в Победу над нацистской Германией и ее сателлитами, рассказывают о великом подвиге многонационального советского народа и Красной армии, об огромных жертвах, понесенных СССР во имя спасения мира от фашизма. Среди них рукописный текст знаменитой речи Молотова, с которой он выступил по радио 22 июня 1941 года.
В числе уникальных документов - подлинные указы Президиума Верховного Совета СССР об учреждении орденов и медалей в годы Великой Отечественной войны, а также сами награды, в том числе орден "Победа". Впервые в экспозиции представлен полный комплект наград Верховного главнокомандующего Советского Союза Иосифа Сталина, которыми он был награжден в годы войны.
Для посетителей выставка открывается 30 апреля и продлится до 25 августа.
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