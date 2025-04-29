https://ria.ru/20250429/muzey-2014159433.html

В Нидерландах откроется выставка о мемориале "Советское поле славы"

В Нидерландах откроется выставка о мемориале "Советское поле славы" - РИА Новости, 29.04.2025

В Нидерландах откроется выставка о мемориале "Советское поле славы"

Выставка об истории мемориала "Советское поле славы", расположенного под нидерландским городом Лёсден, открывается к 80-летию Великой Победы в музее Sovjet... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:04:00+03:00

2025-04-29T18:04:00+03:00

2025-04-29T18:04:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

нидерланды

россия

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ГААГА, 29 апр – РИА Новости. Выставка об истории мемориала "Советское поле славы", расположенного под нидерландским городом Лёсден, открывается к 80-летию Великой Победы в музее Sovjet Ereveld Experience, который посвящен захороненным в Нидерландах советским воинам, сообщил РИА Новости директор музея Ремко Рейдинг. Музей Sovjet Ereveld Experience открылся под городом Лёсден в Нидерландах 8 марта. Он находится в нескольких минутах ходьбы от мемориального комплекса "Советское поле славы", где захоронены 865 воинов из Советского Союза, павших на нидерландской земле во время Второй мировой войны. С 30 апреля посетителям музея будет представлена выставка об истории мемориального комплекса, приуроченная к 80-летию Победы. "Музей, как вы знаете, посвящен личным историям солдат. Временная экспозиция же посвящена самому кладбищу, и особенно тому, как в течение 80 лет мировая политика влияла на место, где покоятся жертвы войны", - рассказал в беседе с агентством директор музея, который также возглавляет одноименный фонд "Советское поле славы". По словам Рейдинга, экспозиция о мемориале представляет собой хронологию из шести периодов, начиная с окончания Второй мировой войны, когда появились первые планы создать кладбище для советских воинов, погибших в Нидерландах во время войны. "На выставке представлены документы, переписки, фотографии, видео – как исторические, так и недавние. Экспозиция показывает, что несмотря на то, что мы, как организация, не занимаемся политикой, военные кладбища часто политизируются, и я думаю, что люди, независимо от того, из России они или из Нидерландов, должны попытаться деполитизировать увековечение памяти жертв войны, потому что они заслуживают того, чтобы их помнили и чтобы их истории были рассказаны", - отметил собеседник агентства. Рейдинг подчеркнул, что музей очень рад тому, что его деятельность поддерживают и правительство Нидерландов, и власти России. Он сообщил, что официальная часть открытия выставки пройдет во вторник вечером, на ней будет присутствовать мэр Лёсдена, а широкая публика сможет посетить экспозицию со среды. Мемориальный комплекс "Советское поле славы" под Лёсденом был открыт 18 ноября 1948 года. Здесь захоронены 865 советских солдат, погибших в Нидерландах во время Второй мировой войны. Среди них - 77 советских воинов, которые были хладнокровно расстреляны нацистами возле концлагеря Амерсфорт во время германской оккупации Нидерландов. Фонд "Советское поле славы" (Stichting Sovjet Ereveld), который занимается поддержанием и улучшением состояния мемориального комплекса, был основан 29 января 2010 года.

https://ria.ru/20250308/muzej-2003812810.html

https://ria.ru/20250424/pobeda-2013152790.html

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нидерланды, россия