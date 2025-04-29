https://ria.ru/20250429/muzey-2014081796.html

В московской школе открыли музей, посвященный героям ВОВ

В московской школе открыли музей, посвященный героям ВОВ - РИА Новости, 29.04.2025

В московской школе открыли музей, посвященный героям ВОВ

Музей, посвященный героям Великой Отечественной войны, открыли в московской школе, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента образования и... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:17:00+03:00

2025-04-29T15:17:00+03:00

2025-04-29T15:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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севастополь

алексей смирнов (политик)

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Музей, посвященный героям Великой Отечественной войны, открыли в московской школе, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента образования и науки. "В преддверии Дня Победы в столичной школе №1384 имени Александра Леманского на севере Москвы открылся обновленный музей Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает об истории Черноморского флота и боевых подвигах героев Отдельной Приморской армии", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что центральная экспозиция музея рассказывает о боевом пути Отдельной Приморской армии, обороне Одессы и Севастополя. "Посетители могут увидеть фотографии участников боевых действии, письма солдат, ордена и медали, памятные нагрудные знаки, а также услышать о судьбе основателя первого школьного музея, преподавателя физической культуры Вениамина Гусева. Педагог прошел всю войну и проработал в школе 58 лет", - добавили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что в музее установлен стенд, посвященный дважды Герою Советского Союза Алексею Смирнову, который преподавал в школе в 1970-е годы. "Посетители также могут ознакомиться с экспозицией, рассказывающей о выпускнике школы, советском и российском ученом Александре Леманском. Он был генеральным конструктором научно-производственного объединения "Алмаз" и руководил работами по созданию зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 "Триумф", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что открытие экспозиции стало возможным благодаря победе школы во Всероссийском конкурсе инициатив родительских сообществ. -0-

https://ria.ru/20250228/geroi-2002079313.html

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москва, одесса, севастополь, алексей смирнов (политик) , с-400 «триумф»