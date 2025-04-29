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В московской школе открыли музей, посвященный героям ВОВ - РИА Новости, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:17 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/muzey-2014081796.html
В московской школе открыли музей, посвященный героям ВОВ
В московской школе открыли музей, посвященный героям ВОВ - РИА Новости, 29.04.2025
В московской школе открыли музей, посвященный героям ВОВ
Музей, посвященный героям Великой Отечественной войны, открыли в московской школе, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента образования и... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:17:00+03:00
2025-04-29T15:17:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Музей, посвященный героям Великой Отечественной войны, открыли в московской школе, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента образования и науки. "В преддверии Дня Победы в столичной школе №1384 имени Александра Леманского на севере Москвы открылся обновленный музей Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает об истории Черноморского флота и боевых подвигах героев Отдельной Приморской армии", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что центральная экспозиция музея рассказывает о боевом пути Отдельной Приморской армии, обороне Одессы и Севастополя. "Посетители могут увидеть фотографии участников боевых действии, письма солдат, ордена и медали, памятные нагрудные знаки, а также услышать о судьбе основателя первого школьного музея, преподавателя физической культуры Вениамина Гусева. Педагог прошел всю войну и проработал в школе 58 лет", - добавили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что в музее установлен стенд, посвященный дважды Герою Советского Союза Алексею Смирнову, который преподавал в школе в 1970-е годы. "Посетители также могут ознакомиться с экспозицией, рассказывающей о выпускнике школы, советском и российском ученом Александре Леманском. Он был генеральным конструктором научно-производственного объединения "Алмаз" и руководил работами по созданию зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 "Триумф", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что открытие экспозиции стало возможным благодаря победе школы во Всероссийском конкурсе инициатив родительских сообществ. -0-
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москва, одесса, севастополь, алексей смирнов (политик) , с-400 «триумф»
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Одесса, Севастополь, Алексей Смирнов (политик) , С-400 «Триумф»
В московской школе открыли музей, посвященный героям ВОВ

В школе на севере Москвы открыли музей, посвященный героям ВОВ

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Ю. ИванкоВ московской школе № 1384 открыли музей, посвященный героям Великой Отечественной войны
В московской школе № 1384 открыли музей, посвященный героям Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/Ю. Иванко
В московской школе № 1384 открыли музей, посвященный героям Великой Отечественной войны
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Музей, посвященный героям Великой Отечественной войны, открыли в московской школе, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"В преддверии Дня Победы в столичной школе №1384 имени Александра Леманского на севере Москвы открылся обновленный музей Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает об истории Черноморского флота и боевых подвигах героев Отдельной Приморской армии", - рассказали в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что центральная экспозиция музея рассказывает о боевом пути Отдельной Приморской армии, обороне Одессы и Севастополя.
"Посетители могут увидеть фотографии участников боевых действии, письма солдат, ордена и медали, памятные нагрудные знаки, а также услышать о судьбе основателя первого школьного музея, преподавателя физической культуры Вениамина Гусева. Педагог прошел всю войну и проработал в школе 58 лет", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в музее установлен стенд, посвященный дважды Герою Советского Союза Алексею Смирнову, который преподавал в школе в 1970-е годы.
"Посетители также могут ознакомиться с экспозицией, рассказывающей о выпускнике школы, советском и российском ученом Александре Леманском. Он был генеральным конструктором научно-производственного объединения "Алмаз" и руководил работами по созданию зенитной ракетной системы большой и средней дальности С-400 "Триумф", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что открытие экспозиции стало возможным благодаря победе школы во Всероссийском конкурсе инициатив родительских сообществ. -0-
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