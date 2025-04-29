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Медведев допустил мировую заваруху из-за действий МУС - РИА Новости, 29.04.2025
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14:09 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/mus-2014054455.html
Медведев допустил мировую заваруху из-за действий МУС
Медведев допустил мировую заваруху из-за действий МУС - РИА Новости, 29.04.2025
Медведев допустил мировую заваруху из-за действий МУС
Международный уголовный суд пытается распространять юрисдикцию на страны, не подписавшие Римский статут, из-за этих действий может начаться мировая заваруха,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T14:09:00+03:00
2025-04-29T14:09:00+03:00
россия
москва
дмитрий медведев
международный уголовный суд
российское общество "знание"
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд пытается распространять юрисдикцию на страны, не подписавшие Римский статут, из-за этих действий может начаться мировая заваруха, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Есть момент важный, на мой взгляд, который постоянно нарушался и нарушается Международным уголовным судом, почему мы и не стали в нем участвовать, как и большинство крупнейших стран: нельзя распространять юрисдикцию того или иного органа, в том числе и судебного органа, на страны, которые в этом органе не участвуют, которые не входят, не подписали тот же самый Римский статут МУС. А они пытаются это делать, возбуждают дела в отношении руководства стран", - сказал Медведев. Он отметил, что это противоречит принципам международного права, иммунитетам и привилегиям глав государств и правительств. "Это просто опасно. Это тот случай, когда деятельность международной судебной инстанции может создавать угрозу человечеству", - добавил Медведев. Он предложил представить, что кто-то по ордеру МУС арестовал главу государства. "Это вне всякого сомнения то, что юристы называют casus belli, то есть повод для начала войны. Поэтому в результате действий этих ничтожных чиновников Международного уголовного суда потенциально может начаться мировая заваруха", - добавил он. РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.
https://ria.ru/20250424/medvedev-2013093485.html
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россия, москва, дмитрий медведев, международный уголовный суд, российское общество "знание"
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Международный уголовный суд, Российское общество "Знание"
Медведев допустил мировую заваруху из-за действий МУС

Медведев: МУС пытается распространять юрисдикцию на страны без Римского статута

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Peter Dejong
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд пытается распространять юрисдикцию на страны, не подписавшие Римский статут, из-за этих действий может начаться мировая заваруха, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
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«
"Есть момент важный, на мой взгляд, который постоянно нарушался и нарушается Международным уголовным судом, почему мы и не стали в нем участвовать, как и большинство крупнейших стран: нельзя распространять юрисдикцию того или иного органа, в том числе и судебного органа, на страны, которые в этом органе не участвуют, которые не входят, не подписали тот же самый Римский статут МУС. А они пытаются это делать, возбуждают дела в отношении руководства стран", - сказал Медведев.
Он отметил, что это противоречит принципам международного права, иммунитетам и привилегиям глав государств и правительств.
«
"Это просто опасно. Это тот случай, когда деятельность международной судебной инстанции может создавать угрозу человечеству", - добавил Медведев.
Он предложил представить, что кто-то по ордеру МУС арестовал главу государства.
«
"Это вне всякого сомнения то, что юристы называют casus belli, то есть повод для начала войны. Поэтому в результате действий этих ничтожных чиновников Международного уголовного суда потенциально может начаться мировая заваруха", - добавил он.
РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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РоссияМоскваДмитрий МедведевМеждународный уголовный судРоссийское общество "Знание"
 
 
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