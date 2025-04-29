https://ria.ru/20250429/mus-2014054455.html

Медведев допустил мировую заваруху из-за действий МУС

Медведев допустил мировую заваруху из-за действий МУС - РИА Новости, 29.04.2025

Медведев допустил мировую заваруху из-за действий МУС

Международный уголовный суд пытается распространять юрисдикцию на страны, не подписавшие Римский статут, из-за этих действий может начаться мировая заваруха,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:09:00+03:00

2025-04-29T14:09:00+03:00

2025-04-29T14:09:00+03:00

россия

москва

дмитрий медведев

международный уголовный суд

российское общество "знание"

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд пытается распространять юрисдикцию на страны, не подписавшие Римский статут, из-за этих действий может начаться мировая заваруха, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Есть момент важный, на мой взгляд, который постоянно нарушался и нарушается Международным уголовным судом, почему мы и не стали в нем участвовать, как и большинство крупнейших стран: нельзя распространять юрисдикцию того или иного органа, в том числе и судебного органа, на страны, которые в этом органе не участвуют, которые не входят, не подписали тот же самый Римский статут МУС. А они пытаются это делать, возбуждают дела в отношении руководства стран", - сказал Медведев. Он отметил, что это противоречит принципам международного права, иммунитетам и привилегиям глав государств и правительств. "Это просто опасно. Это тот случай, когда деятельность международной судебной инстанции может создавать угрозу человечеству", - добавил Медведев. Он предложил представить, что кто-то по ордеру МУС арестовал главу государства. "Это вне всякого сомнения то, что юристы называют casus belli, то есть повод для начала войны. Поэтому в результате действий этих ничтожных чиновников Международного уголовного суда потенциально может начаться мировая заваруха", - добавил он. РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.

https://ria.ru/20250424/medvedev-2013093485.html

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россия, москва, дмитрий медведев, международный уголовный суд, российское общество "знание"