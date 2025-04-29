Медведев допустил мировую заваруху из-за действий МУС
Медведев: МУС пытается распространять юрисдикцию на страны без Римского статута
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Международный уголовный суд пытается распространять юрисдикцию на страны, не подписавшие Римский статут, из-за этих действий может начаться мировая заваруха, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев во вторник в Москве принял участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
Медведев заявил о риске Третьей мировой войны из-за ордеров МУС
24 апреля, 07:55
«
"Есть момент важный, на мой взгляд, который постоянно нарушался и нарушается Международным уголовным судом, почему мы и не стали в нем участвовать, как и большинство крупнейших стран: нельзя распространять юрисдикцию того или иного органа, в том числе и судебного органа, на страны, которые в этом органе не участвуют, которые не входят, не подписали тот же самый Римский статут МУС. А они пытаются это делать, возбуждают дела в отношении руководства стран", - сказал Медведев.
Он отметил, что это противоречит принципам международного права, иммунитетам и привилегиям глав государств и правительств.
«
"Это просто опасно. Это тот случай, когда деятельность международной судебной инстанции может создавать угрозу человечеству", - добавил Медведев.
Он предложил представить, что кто-то по ордеру МУС арестовал главу государства.
«
"Это вне всякого сомнения то, что юристы называют casus belli, то есть повод для начала войны. Поэтому в результате действий этих ничтожных чиновников Международного уголовного суда потенциально может начаться мировая заваруха", - добавил он.
РИА Новости выступает информационным партнером просветительского марафона.
Медведев констатировал полную несостоятельность МУС
24 апреля, 07:48