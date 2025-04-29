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Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС - РИА Новости, 29.04.2025
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13:28 29.04.2025 (обновлено: 14:36 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/mus-2014044260.html
Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС
Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС - РИА Новости, 29.04.2025
Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС
Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:28:00+03:00
2025-04-29T14:36:00+03:00
в мире
венгрия
международный уголовный суд
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X."Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета", — написал он.О том, что Венгрия решила выйти из МУС, заявил в начале апреля премьер-министр Виктор Орбан. Это произошло на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого МУС выдал в ноябре. Поводом для разбирательства стало обвинение в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа. По словам Орбана, решение относительно Израиля отчетливо показывает, что МУС перестал был беспристрастным судом, основанным на верховенстве закона.Тогда же Сийярто внес в парламент соответствующий законопроект. Он отмечал, что после голосования депутатов Будапешт уведомит о своем шаге ООН, а решение, согласно международному законодательству, вступит в силу через год.
https://ria.ru/20250408/siyyarto-2010056115.html
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в мире, венгрия, международный уголовный суд
В мире, Венгрия, Международный уголовный суд
Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

Глава МИД Венгрии Сийярто: парламент страны проголосовал за выход из МУС

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X.
"Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета", — написал он.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Венгрия не собирается покидать ЕС после выхода из МУС, заявил Сийярто
8 апреля, 16:28
О том, что Венгрия решила выйти из МУС, заявил в начале апреля премьер-министр Виктор Орбан. Это произошло на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого МУС выдал в ноябре. Поводом для разбирательства стало обвинение в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа. По словам Орбана, решение относительно Израиля отчетливо показывает, что МУС перестал был беспристрастным судом, основанным на верховенстве закона.
Тогда же Сийярто внес в парламент соответствующий законопроект. Он отмечал, что после голосования депутатов Будапешт уведомит о своем шаге ООН, а решение, согласно международному законодательству, вступит в силу через год.
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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