https://ria.ru/20250429/mus-2014044260.html

Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС - РИА Новости, 29.04.2025

Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:28:00+03:00

2025-04-29T13:28:00+03:00

2025-04-29T14:36:00+03:00

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венгрия

международный уголовный суд

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Парламент Венгрии проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда, сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто в соцсети X."Венгерский парламент только что проголосовал за выход из МУС. Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета", — написал он.О том, что Венгрия решила выйти из МУС, заявил в начале апреля премьер-министр Виктор Орбан. Это произошло на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого МУС выдал в ноябре. Поводом для разбирательства стало обвинение в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа. По словам Орбана, решение относительно Израиля отчетливо показывает, что МУС перестал был беспристрастным судом, основанным на верховенстве закона.Тогда же Сийярто внес в парламент соответствующий законопроект. Он отмечал, что после голосования депутатов Будапешт уведомит о своем шаге ООН, а решение, согласно международному законодательству, вступит в силу через год.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венгрия, международный уголовный суд