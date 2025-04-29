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Мурашко оценил возможность продажи лекарств через "Почту России" - РИА Новости, 29.04.2025
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01:04 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/murashko-2013954836.html
Мурашко оценил возможность продажи лекарств через "Почту России"
Мурашко оценил возможность продажи лекарств через "Почту России" - РИА Новости, 29.04.2025
Мурашко оценил возможность продажи лекарств через "Почту России"
Для начала продажи лекарств через "Почту России" в населенных пунктах без медорганизаций нужно определить список нужных препаратов, которые можно выдавать без... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T01:04:00+03:00
2025-04-29T01:04:00+03:00
общество
михаил мурашко
здоровье - общество
почта россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Для начала продажи лекарств через "Почту России" в населенных пунктах без медорганизаций нужно определить список нужных препаратов, которые можно выдавать без риска, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ранее он сообщал, что министерство здравоохранения России может разрешить отпуск лекарств через "Почту России" в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций. "Самое главное определить список нужных препаратов с одной стороны и с другой стороны, чтобы не было риска на отпуск", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, когда данная инициатива может быть реализована. Он отметил, что для реализации инициативы по продаже лекарств через "Почту России" не требуется пилотный проект. "В основном, это преимущественно мы, конечно, мы идем по пути по экстренным, потому что те препараты, которые нужны неэкстренно, люди, как правило, по рецептам заказывают через аптеки, получают и так далее. Жаропонижение точно должны быть. И в этом списке - обезболивающие препараты. Какие-то препараты должны быть для снятия спазмов и так далее", - рассказал министр. Он добавил, что сейчас Минздрав думает включить в список еще пару препаратов, а самым сложным вопросом остаются рецептурные лекарства. "Мы хотели бы в этом году, конечно, уже завершить (работу над проектом - ред.)", - сказал Мурашко.
https://ria.ru/20250428/murashko-2013743355.html
https://ria.ru/20250318/razrabotka-2005647420.html
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общество, михаил мурашко, здоровье - общество, почта россии
Общество, Михаил Мурашко, Здоровье - Общество, Почта России
Мурашко оценил возможность продажи лекарств через "Почту России"

Мурашко: необходимо определить список выдаваемых без риска препаратов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Для начала продажи лекарств через "Почту России" в населенных пунктах без медорганизаций нужно определить список нужных препаратов, которые можно выдавать без риска, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ранее он сообщал, что министерство здравоохранения России может разрешить отпуск лекарств через "Почту России" в тех населенных пунктах, где нет медицинских организаций.
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"Самое главное определить список нужных препаратов с одной стороны и с другой стороны, чтобы не было риска на отпуск", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, когда данная инициатива может быть реализована.
Он отметил, что для реализации инициативы по продаже лекарств через "Почту России" не требуется пилотный проект. "В основном, это преимущественно мы, конечно, мы идем по пути по экстренным, потому что те препараты, которые нужны неэкстренно, люди, как правило, по рецептам заказывают через аптеки, получают и так далее. Жаропонижение точно должны быть. И в этом списке - обезболивающие препараты. Какие-то препараты должны быть для снятия спазмов и так далее", - рассказал министр.
Он добавил, что сейчас Минздрав думает включить в список еще пару препаратов, а самым сложным вопросом остаются рецептурные лекарства.
"Мы хотели бы в этом году, конечно, уже завершить (работу над проектом - ред.)", - сказал Мурашко.
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