https://ria.ru/20250429/msp-2013838795.html

Численность МСП в России обновила рекорд и превысила 6,7 миллиона

Численность МСП в России обновила рекорд и превысила 6,7 миллиона - РИА Новости, 29.04.2025

Численность МСП в России обновила рекорд и превысила 6,7 миллиона

По итогам первого квартала текущего года численность малых и средних предприятий в России превысила 6,7 миллиона, это рекордный показатель с начала ведения... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:24:00+03:00

2025-04-29T09:24:00+03:00

2025-04-29T09:24:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. По итогам первого квартала текущего года численность малых и средних предприятий в России превысила 6,7 миллиона, это рекордный показатель с начала ведения специального реестра субъектов МСП в 2016 году, сообщает пресс-служба Корпорации МСП."Сектор малого и среднего предпринимательства в России продолжает последовательно развиваться и расти. За первый квартал 2025 года прирост составил более 118 тысяч компаний и ИП, преодолев отметку в 6,7 миллиона субъектов МСП. Сегодня малый и средний бизнес активно участвует в реализации ресурсо- и наукоемких проектов, в том числе в разработке и создании беспилотных летательных аппаратов, реализации космических программ, выпускает продукцию в рамках импортозамещения. При этом важно, чтобы сектор МСП рос не только количественно, но и качественно: до 2030 года необходимо обеспечить реальный рост дохода на одного работника малого и среднего бизнеса в 1,2 раза выше, чем рост ВВП", — подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников, его слова приводятся на официальном сайте ведомства.В настоящее время примерно две трети субъектов МСП ведут свою деятельность в форме индивидуального предпринимательства. По данным на апрель 2025 года, в России зарегистрировано более 4,42 миллиона ИП, еще свыше 2,28 миллиона — это юридические лица. Из общего количества действующих МСП почти 21 тысяча относятся к средним предприятиям, более 225 тысяч — к малым, еще свыше 6,46 миллиона — это микропредприятия.При высокой ключевой ставке для развития малому и среднему бизнесу критически важно иметь доступ к льготному заемному финансированию, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Помимо таких традиционных для МСП отраслей, как торговля, логистика, ресторанный бизнес, по итогам первого квартала рост количества предпринимателей отмечается и в таких сегментах, как, например, разработка компьютерного ПО — плюс 6%."При формировании продуктового портфеля Корпорации мы сфокусировали наши инструменты развития именно на приоритетных отраслях, формирующих экономику предложения. Уже запущены льготные программы для высокотехнологичных компаний, МТК, предприятий в сфере станкостроения и робототехники, а также в туризме и легкой промышленности. Готовим запуск специальных программ для резидентов особых экономических зон и МСП из моногородов", — отметил Исаевич.По итогам первого квартала 2025 года, регионами — лидерами по приросту численности МСП стали Чеченская Республика (+7%), Дагестан (6,7%) и Ингушетия (6,2%), а также Херсонская и Запорожская области (5,3% и 5%, соответственно). В топ-10 субъектов РФ по этому показателю также вошли Северная Осетия и Чукотский автономный округ (по 3,9%), Республика Калмыкия и Удмуртская Республика (по 3,5%), Кабардино-Балкарская Республика (+3,4%).

https://ria.ru/20250428/kooperatsiya-2013618756.html

https://ria.ru/20250422/korporatsiya_msp-2012655138.html

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россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич