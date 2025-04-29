https://ria.ru/20250429/ms-21-2013969665.html

Самолет МС-21 с новыми системами совершил первый полет

Самолет МС-21 с новыми системами совершил первый полет - РИА Новости, 29.04.2025

Самолет МС-21 с новыми системами совершил первый полет

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:04:00+03:00

2025-04-29T08:04:00+03:00

2025-04-29T11:46:00+03:00

ростех

мс-21

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013998746_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ded0198dca1e030bbdebb62a713f8f3b.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода ПАО "Яковлев", сообщили в "Ростехе", в который входит компания."На его борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Полет ознаменовал начало заводских доводочных испытаний", — говорится в релизе.Самолет находился в воздухе час и 15 минут, достигнув скорости 580 километров в час и высоты три тысячи метров.Пилоты доложили, что полетное задание выполнено полностью и все системы самолета, включая новые отечественные, работали без замечаний."Этот полет открывает заводские доводочные испытания МС-21 в новом, российском облике. В наших планах — перелет в Жуковский для выполнения полетов по программе сертификационных испытаний. Параллельно продолжаем работу над полностью российским МС-21, который сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже", — заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.В "Ростехе" отметили, что в летных испытаниях по программе импортозамещения примут участие два доработанных опытных самолета МС-21, которые раньше проходили сертификационные испытания с зарубежными системами.МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет нового поколения. Его вместимость составит от 163 до 211 пассажиров. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.В январе гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что старт серийного производства МС-21 запланирован на 2026 год. С 2029-го предполагается выпускать 72 единицы в год.

https://ria.ru/20241007/siluanov-1976815746.html

https://ria.ru/20250211/odk-1998533303.html

https://ria.ru/20240921/tango-1974001879.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полет импортозамещенного самолета МС-21 ОАК показала новые кадры полета импортозамещенного МС-21, снятые с борта сопровождения 2025-04-29T08:04 true PT2M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ростех, мс-21, экономика