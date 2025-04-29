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Самолет МС-21 с новыми системами совершил первый полет - РИА Новости, 29.04.2025
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08:04 29.04.2025 (обновлено: 11:46 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ms-21-2013969665.html
Самолет МС-21 с новыми системами совершил первый полет
Самолет МС-21 с новыми системами совершил первый полет - РИА Новости, 29.04.2025
Самолет МС-21 с новыми системами совершил первый полет
Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T08:04:00+03:00
2025-04-29T11:46:00+03:00
ростех
мс-21
экономика
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода ПАО "Яковлев", сообщили в "Ростехе", в который входит компания."На его борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Полет ознаменовал начало заводских доводочных испытаний", — говорится в релизе.Самолет находился в воздухе час и 15 минут, достигнув скорости 580 километров в час и высоты три тысячи метров.Пилоты доложили, что полетное задание выполнено полностью и все системы самолета, включая новые отечественные, работали без замечаний."Этот полет открывает заводские доводочные испытания МС-21 в новом, российском облике. В наших планах — перелет в Жуковский для выполнения полетов по программе сертификационных испытаний. Параллельно продолжаем работу над полностью российским МС-21, который сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже", — заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.В "Ростехе" отметили, что в летных испытаниях по программе импортозамещения примут участие два доработанных опытных самолета МС-21, которые раньше проходили сертификационные испытания с зарубежными системами.МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет нового поколения. Его вместимость составит от 163 до 211 пассажиров. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.В январе гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что старт серийного производства МС-21 запланирован на 2026 год. С 2029-го предполагается выпускать 72 единицы в год.
https://ria.ru/20241007/siluanov-1976815746.html
https://ria.ru/20250211/odk-1998533303.html
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Полет импортозамещенного самолета МС-21
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ростех, мс-21, экономика
Ростех, МС-21, Экономика
Самолет МС-21 с новыми системами совершил первый полет

Самолет МС-21 с импортозамещенными системами совершил первый полет

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода ПАО "Яковлев", сообщили в "Ростехе", в который входит компания.
"На его борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Полет ознаменовал начало заводских доводочных испытаний", — говорится в релизе.
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Самолет находился в воздухе час и 15 минут, достигнув скорости 580 километров в час и высоты три тысячи метров.
Пилоты доложили, что полетное задание выполнено полностью и все системы самолета, включая новые отечественные, работали без замечаний.
"Этот полет открывает заводские доводочные испытания МС-21 в новом, российском облике. В наших планах — перелет в Жуковский для выполнения полетов по программе сертификационных испытаний. Параллельно продолжаем работу над полностью российским МС-21, который сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже", — заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.
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МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет нового поколения. Его вместимость составит от 163 до 211 пассажиров. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.
В январе гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что старт серийного производства МС-21 запланирован на 2026 год. С 2029-го предполагается выпускать 72 единицы в год.
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