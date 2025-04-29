Самолет МС-21 с новыми системами совершил первый полет
Самолет МС-21 с импортозамещенными системами совершил первый полет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода ПАО "Яковлев", сообщили в "Ростехе", в который входит компания.
"На его борту тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Полет ознаменовал начало заводских доводочных испытаний", — говорится в релизе.
Силуанов рассказал о средствах, предусмотренных на авиастроение на три года
7 октября 2024, 17:02
Самолет находился в воздухе час и 15 минут, достигнув скорости 580 километров в час и высоты три тысячи метров.
Пилоты доложили, что полетное задание выполнено полностью и все системы самолета, включая новые отечественные, работали без замечаний.
"Этот полет открывает заводские доводочные испытания МС-21 в новом, российском облике. В наших планах — перелет в Жуковский для выполнения полетов по программе сертификационных испытаний. Параллельно продолжаем работу над полностью российским МС-21, который сейчас находится в цехе окончательной сборки и присоединится к полетам позже", — заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.
"Ростех" передал первые двигатели ПД-8 для испытаний самолета SJ-100
11 февраля, 08:15
В "Ростехе" отметили, что в летных испытаниях по программе импортозамещения примут участие два доработанных опытных самолета МС-21, которые раньше проходили сертификационные испытания с зарубежными системами.
МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет нового поколения. Его вместимость составит от 163 до 211 пассажиров. Лайнер, созданный на базе новейших разработок, ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок.
В январе гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что старт серийного производства МС-21 запланирован на 2026 год. С 2029-го предполагается выпускать 72 единицы в год.
S7 Group и СибНИА провели тестовый полет демонстратора самолета Tango
21 сентября 2024, 15:52