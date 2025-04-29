https://ria.ru/20250429/motostrelki-2014220234.html

Начальник разведки полка рассказал о подготовке плацдарма для Горналя

Начальник разведки полка рассказал о подготовке плацдарма для Горналя - РИА Новости, 29.04.2025

Начальник разведки полка рассказал о подготовке плацдарма для Горналя

Российские мотострелки скрытно готовили плацдарм для наступления и освобождения села Горналь в Курской области, сообщил РИА Новости начальник разведки 22-го... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T23:29:00+03:00

2025-04-29T23:29:00+03:00

2025-04-29T23:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 апр – РИА Новости. Российские мотострелки скрытно готовили плацдарм для наступления и освобождения села Горналь в Курской области, сообщил РИА Новости начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Лавина". "Изначально проводилась доразведка района и населенного пункта, вели круглосуточную разведку, выявляли противника, огневые позиции, технику и артиллерию, которая могла бы помешать нашим действиям в дальнейшем", – рассказал "Лавина". Он пояснил, что после обнаружения противника по нему наносился артиллерийский удар. "Затем мелкими группами начинали заводить туда людей... прощупывая маршруты (выбирали- ред.), наиболее благоприятные для нас, по которым потом заводили весь личный состав", – добавил он. Собеседник агентства подчеркнул, что в течение нескольких дней перед штурмом Горналя на его окраинах создавался плацдарм (участок местности, на котором развёртываются войска для наступления), мелкие группы собирались для дальнейшего взаимодействия перед атакой. "Параллельно с этим разведгруппы проводили разведывательно-поисковые действия в населённом пункте по выявлению и уничтожая противника", – добавил разведчик. Он отметил, что на зачистку населённого пункта ушло три дня. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250429/voennye-2014148778.html

https://ria.ru/20250429/gornal-2014140086.html

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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, полное освобождение курской области