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Начальник разведки полка рассказал о подготовке плацдарма для Горналя - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:29 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/motostrelki-2014220234.html
Начальник разведки полка рассказал о подготовке плацдарма для Горналя
Начальник разведки полка рассказал о подготовке плацдарма для Горналя - РИА Новости, 29.04.2025
Начальник разведки полка рассказал о подготовке плацдарма для Горналя
Российские мотострелки скрытно готовили плацдарм для наступления и освобождения села Горналь в Курской области, сообщил РИА Новости начальник разведки 22-го... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T23:29:00+03:00
2025-04-29T23:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
полное освобождение курской области
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 апр – РИА Новости. Российские мотострелки скрытно готовили плацдарм для наступления и освобождения села Горналь в Курской области, сообщил РИА Новости начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Лавина". "Изначально проводилась доразведка района и населенного пункта, вели круглосуточную разведку, выявляли противника, огневые позиции, технику и артиллерию, которая могла бы помешать нашим действиям в дальнейшем", – рассказал "Лавина". Он пояснил, что после обнаружения противника по нему наносился артиллерийский удар. "Затем мелкими группами начинали заводить туда людей... прощупывая маршруты (выбирали- ред.), наиболее благоприятные для нас, по которым потом заводили весь личный состав", – добавил он. Собеседник агентства подчеркнул, что в течение нескольких дней перед штурмом Горналя на его окраинах создавался плацдарм (участок местности, на котором развёртываются войска для наступления), мелкие группы собирались для дальнейшего взаимодействия перед атакой. "Параллельно с этим разведгруппы проводили разведывательно-поисковые действия в населённом пункте по выявлению и уничтожая противника", – добавил разведчик. Он отметил, что на зачистку населённого пункта ушло три дня. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250429/voennye-2014148778.html
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курская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Полное освобождение Курской области
Начальник разведки полка рассказал о подготовке плацдарма для Горналя

Мотострелки "Севера" скрытно готовили плацдарм для освобождения села Горналь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 апр – РИА Новости. Российские мотострелки скрытно готовили плацдарм для наступления и освобождения села Горналь в Курской области, сообщил РИА Новости начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Лавина".
"Изначально проводилась доразведка района и населенного пункта, вели круглосуточную разведку, выявляли противника, огневые позиции, технику и артиллерию, которая могла бы помешать нашим действиям в дальнейшем", – рассказал "Лавина".
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Он пояснил, что после обнаружения противника по нему наносился артиллерийский удар.
"Затем мелкими группами начинали заводить туда людей... прощупывая маршруты (выбирали- ред.), наиболее благоприятные для нас, по которым потом заводили весь личный состав", – добавил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что в течение нескольких дней перед штурмом Горналя на его окраинах создавался плацдарм (участок местности, на котором развёртываются войска для наступления), мелкие группы собирались для дальнейшего взаимодействия перед атакой.
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"Параллельно с этим разведгруппы проводили разведывательно-поисковые действия в населённом пункте по выявлению и уничтожая противника", – добавил разведчик.
Он отметил, что на зачистку населённого пункта ушло три дня.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПолное освобождение Курской области
 
 
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