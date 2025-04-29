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В Москве арестовали обвиняемого в убийстве девушки, заколотой в сердце
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве девушки, заколотой в сердце - РИА Новости, 29.04.2025
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве девушки, заколотой в сердце
Бабушкинский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве африканки ножом в сердце, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:48:00+03:00
2025-04-29T20:48:00+03:00
2025-04-29T20:55:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве африканки ножом в сердце, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шилонцева Владимира Алексеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, на срок 02 месяца", - сказала собеседница агентства. Ранее столичный главк СК сообщил, что тело заколотой в сердце девушки нашли на севере Москвы. Погибшая — африканка из Нигерии. По данным следствия, не позднее 28 апреля пьяный мужчина, находясь в квартире в Ясном проезде в Москве, вступил в конфликт с девушкой, во время которого ударил ее ножом в сердце, а затем сбросил тело из окна. От полученных повреждений потерпевшая погибла на месте. После произошедшего фигурант скрылся. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, девушка занималась проституцией. Согласно сообщению пресс-службы, при задержании мужчина признался в содеянном.
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происшествия, москва, россия, нигерия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Нигерия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве девушки, заколотой в сердце
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве заколотой в сердце девушки из Нигерии