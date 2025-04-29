https://ria.ru/20250429/moskva-2014198346.html

В Москве пресекли канал незаконной миграции

В Москве пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 29.04.2025

В Москве пресекли канал незаконной миграции

Полиция пресекла канал незаконной миграции, задержан организатор из Подмосковья и 11 соучастников, среди которых сотрудники ЗАГС, сообщила представитель МВД РФ... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:34:00+03:00

2025-04-29T20:34:00+03:00

2025-04-29T20:34:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

калужская область

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Полиция пресекла канал незаконной миграции, задержан организатор из Подмосковья и 11 соучастников, среди которых сотрудники ЗАГС, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене совместно с сотрудниками ГУУР МВД России и БСТМ МВД России во взаимодействии с полицейскими Калужской области перекрыли канал незаконной миграции, в котором были задействованы работника ЗАГСа", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что житель подмосковного города Истра разработал криминальную схему по легализации пребывания иностранцев в России путем заключения фиктивных браков. Листовки с соответствующей рекламой, адресованные мигрантам, его сообщники раздавали в московском метро. Другие соучастники по своим каналам осуществляли поиск россиян, готовых заключить фиктивный брак. За эту услугу они получали от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Собранные документы передавались в Отдел записи актов гражданского состояния, где должностные лица за денежное вознаграждение регистрировали браки и выдавали соответствующие свидетельства. Там же происходило знакомство между якобы мужем и женой. Полицейские установили более 30 эпизодов таких противоправных деяний. Прибыль за один заключенный фиктивный брак варьировалась от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Незаконный доход распределялся между соучастниками. "В результате оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе и на территории Калужской области сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержан предполагаемый организатор группировки – 39-летний житель Московской области, а также 11 сообщников, среди которых – трое должностных лиц Отдела записи актов гражданского состояния", - уточнила Волк. В ходе обысков по адресам фактического проживания задержанных изъяты документы, копии свидетельств о заключении брака, банковские карты и деньги. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322.1 УК РФ. Сейчас восемь фигурантов заключены под стражу. В отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один под домашним арестом, заключили в ведомстве. Как в свою очередь рассказали РИА Новости в ГСУ СК по Москве, сейчас решается вопрос о прекращении гражданства РФ в отношении приезжих лиц, которые незаконно его приобрели.

https://ria.ru/20250429/kanal-2014046904.html

https://ria.ru/20250429/magadan-2013959286.html

https://ria.ru/20250428/politsejskie-2013793360.html

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московская область (подмосковье)

калужская область

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), калужская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), москва