В Москве пресекли канал незаконной миграции
В Москве пресекли канал незаконной миграции, задействовавший сотрудников ЗАГСа
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Полиция пресекла канал незаконной миграции, задержан организатор из Подмосковья и 11 соучастников, среди которых сотрудники ЗАГС, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене совместно с сотрудниками ГУУР МВД России и БСТМ МВД России во взаимодействии с полицейскими Калужской области перекрыли канал незаконной миграции, в котором были задействованы работника ЗАГСа", - написала Волк в Telegram-канале.
Следствие предварительно установило, что житель подмосковного города Истра разработал криминальную схему по легализации пребывания иностранцев в России путем заключения фиктивных браков. Листовки с соответствующей рекламой, адресованные мигрантам, его сообщники раздавали в московском метро. Другие соучастники по своим каналам осуществляли поиск россиян, готовых заключить фиктивный брак. За эту услугу они получали от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
Собранные документы передавались в Отдел записи актов гражданского состояния, где должностные лица за денежное вознаграждение регистрировали браки и выдавали соответствующие свидетельства. Там же происходило знакомство между якобы мужем и женой.
Полицейские установили более 30 эпизодов таких противоправных деяний. Прибыль за один заключенный фиктивный брак варьировалась от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Незаконный доход распределялся между соучастниками.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе и на территории Калужской области сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержан предполагаемый организатор группировки – 39-летний житель Московской области, а также 11 сообщников, среди которых – трое должностных лиц Отдела записи актов гражданского состояния", - уточнила Волк.
В ходе обысков по адресам фактического проживания задержанных изъяты документы, копии свидетельств о заключении брака, банковские карты и деньги.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322.1 УК РФ. Сейчас восемь фигурантов заключены под стражу. В отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один под домашним арестом, заключили в ведомстве.
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