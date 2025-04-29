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В Москве пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 29.04.2025
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20:34 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/moskva-2014198346.html
В Москве пресекли канал незаконной миграции
В Москве пресекли канал незаконной миграции - РИА Новости, 29.04.2025
В Москве пресекли канал незаконной миграции
Полиция пресекла канал незаконной миграции, задержан организатор из Подмосковья и 11 соучастников, среди которых сотрудники ЗАГС, сообщила представитель МВД РФ... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:34:00+03:00
2025-04-29T20:34:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
калужская область
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Полиция пресекла канал незаконной миграции, задержан организатор из Подмосковья и 11 соучастников, среди которых сотрудники ЗАГС, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене совместно с сотрудниками ГУУР МВД России и БСТМ МВД России во взаимодействии с полицейскими Калужской области перекрыли канал незаконной миграции, в котором были задействованы работника ЗАГСа", - написала Волк в Telegram-канале. Следствие предварительно установило, что житель подмосковного города Истра разработал криминальную схему по легализации пребывания иностранцев в России путем заключения фиктивных браков. Листовки с соответствующей рекламой, адресованные мигрантам, его сообщники раздавали в московском метро. Другие соучастники по своим каналам осуществляли поиск россиян, готовых заключить фиктивный брак. За эту услугу они получали от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Собранные документы передавались в Отдел записи актов гражданского состояния, где должностные лица за денежное вознаграждение регистрировали браки и выдавали соответствующие свидетельства. Там же происходило знакомство между якобы мужем и женой. Полицейские установили более 30 эпизодов таких противоправных деяний. Прибыль за один заключенный фиктивный брак варьировалась от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Незаконный доход распределялся между соучастниками. "В результате оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе и на территории Калужской области сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержан предполагаемый организатор группировки – 39-летний житель Московской области, а также 11 сообщников, среди которых – трое должностных лиц Отдела записи актов гражданского состояния", - уточнила Волк. В ходе обысков по адресам фактического проживания задержанных изъяты документы, копии свидетельств о заключении брака, банковские карты и деньги. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322.1 УК РФ. Сейчас восемь фигурантов заключены под стражу. В отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один под домашним арестом, заключили в ведомстве. Как в свою очередь рассказали РИА Новости в ГСУ СК по Москве, сейчас решается вопрос о прекращении гражданства РФ в отношении приезжих лиц, которые незаконно его приобрели.
https://ria.ru/20250429/kanal-2014046904.html
https://ria.ru/20250429/magadan-2013959286.html
https://ria.ru/20250428/politsejskie-2013793360.html
россия
московская область (подмосковье)
калужская область
москва
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), калужская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Калужская область, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Москва
В Москве пресекли канал незаконной миграции

В Москве пресекли канал незаконной миграции, задействовавший сотрудников ЗАГСа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Полиция пресекла канал незаконной миграции, задержан организатор из Подмосковья и 11 соучастников, среди которых сотрудники ЗАГС, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из УВД на Московском метрополитене совместно с сотрудниками ГУУР МВД России и БСТМ МВД России во взаимодействии с полицейскими Калужской области перекрыли канал незаконной миграции, в котором были задействованы работника ЗАГСа", - написала Волк в Telegram-канале.
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В Калужской области пресекли канал незаконной миграции
Вчера, 13:39
Следствие предварительно установило, что житель подмосковного города Истра разработал криминальную схему по легализации пребывания иностранцев в России путем заключения фиктивных браков. Листовки с соответствующей рекламой, адресованные мигрантам, его сообщники раздавали в московском метро. Другие соучастники по своим каналам осуществляли поиск россиян, готовых заключить фиктивный брак. За эту услугу они получали от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
Собранные документы передавались в Отдел записи актов гражданского состояния, где должностные лица за денежное вознаграждение регистрировали браки и выдавали соответствующие свидетельства. Там же происходило знакомство между якобы мужем и женой.
Полицейские установили более 30 эпизодов таких противоправных деяний. Прибыль за один заключенный фиктивный брак варьировалась от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Незаконный доход распределялся между соучастниками.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе и на территории Калужской области сотрудниками полиции при участии Росгвардии задержан предполагаемый организатор группировки – 39-летний житель Московской области, а также 11 сообщников, среди которых – трое должностных лиц Отдела записи актов гражданского состояния", - уточнила Волк.
В ходе обысков по адресам фактического проживания задержанных изъяты документы, копии свидетельств о заключении брака, банковские карты и деньги.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322.1 УК РФ. Сейчас восемь фигурантов заключены под стражу. В отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один под домашним арестом, заключили в ведомстве.
Как в свою очередь рассказали РИА Новости в ГСУ СК по Москве, сейчас решается вопрос о прекращении гражданства РФ в отношении приезжих лиц, которые незаконно его приобрели.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Калужская областьИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
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